Приходить по яблука: жінка стверджує, що снігова людина атакувала її будинок (фото)

Жінка розповідає, що єті нападає на її житло на колесах, якщо та забуває залишити для нього яблука. Тонна Карло показала докази, які, на її думку, підтверджують існування снігової людини.

71-річна Тонна Карло зі США стверджує, що її будинок зазнав нападу снігової людини. За її словами, звір повертається, щоб розгромити її майно, якщо вона забуває залишити йому на вулиці яблука, щоб він поласував. Про це пише Daily Star.

Жінка стверджує, що снігова людина нападає на її будинок на колесах, якщо вона забуває залишити яблука для звіра. Вона живе поруч із величезним ареалом проживання диких тварин недалеко від Роя, міста в штаті Вашингтон.

Звернувшись до групи "Віряни в снігову людину" у Facebook, Тонна розповіла, що вперше зіткнулася з "яблучним злодієм", коли вивантажувала з машини ящик із фруктами. Американка купила їх для своїх коней. Яблука залишилися лежати на землі, поки вона заходила в будинок із пакетами для покупок. У цей момент вона помітила, що її собака Джиггі "збожеволіла й стрибає на двері, щоб повернутися всередину".

71-річна Тонна Карло стверджує, що її будинок зазнав нападу снігової людини Фото: Facebook/tonna.carlo

"Я впустив її в дім і, обернувшись, побачила, що ця велика волохата людиноподібна червонувато-коричнева істота, більша за ведмедів у цих краях, сидить навпочіпки й вихоплює яблука з ящика. Ми завмерли, дивлячись один на одного. Він упустив яблуко зрозумівши, що його помітили", — розповіла Тонна.

За її словами, ймовірна снігова людина встала вертикально, її зріст становив приблизно 8 футів (244 см).

Вона застрибнула в будинок на колесах і визирнула у вікно, щоб побачити, що "воно не прямує до дверей". Її телефон, за її словами, заряджався в машині. Саме тоді звір уперше атакував її будинок.

Жінка показала слід, залишений звіром на місці події Фото: колаж Фокус

"Цей здоровань доклав свою величезну руку до дверного вікна, натиснувши на нього з такою силою, що зірвав гвинти, розколов пластикове кільце обшивки всередині, доки не залишився тільки нижній край. Я повторювала: "Хороший хлопчик, іди принеси яблук", але він перейшов до заднього кута автобудинку з боку водія. Він відшарував нижній кут до самої задньої лінії даху. Генератор відірвався та опинився на землі", — написала Тонна.

Жінка поділилася знімками, на яких видно, що ймовірна снігова людина зробила з її будинком. Вона також показала фотографію сліду, залишеного звіром на місці події.

Вона пояснила, що тепер залишає яблука на вулиці, щоб "зберегти мир" і змусити звіра дати їй спокій. Тонна також повідомила, що її сусідка Джейн "теж їх підгодовує".

Раніше Фокус повідомляв, що вчений назвав найпростіше пояснення існування снігової людини. Дослідник пояснив, що насправді її бачили тисячі людей, але їм не варто було затримувати погляд на міфічному єті.

Також стало відомо, що секрет єті може бути розкритий: вчені отримали нові дані про загадкових істот.