"Хотіла вразити": жінка пішла на побачення голою, а її супутник цього навіть не помітив (фото)

На одяг з фарби жінка витратила дві години, а "вбрання" їй створила американська художниця по тілу.

У США жінка пішла на перше побачення, про яке домовилася в Tinder абсолютно голою. Втім, її супутник "оголеного вбрання" навіть не помітив. Історію розповідає видання Mirror.

Американка на ім'я Джой надумала вразити свого партнера на першому ж побаченні, тож довго не думала, що вдягти, а вирішила піти на зустріч голяка. "Вбрання" на її тілі намалювала американська художниця по тілу Джен Зайдел, вона витратила дві години, розфарбовуючи модель Джой з ніг до голови.

Для побачення у великому торговому центрі жінці намалювали сині рвані джинси і квітковий топ.

Перед тим, як піти, Джой сказала: "Це не моє перше побачення в Tinder, але це моє перше намальоване побачення в Tinder. Хлопець, якого я вибрала, — комік, і він дійсно дуже смішний, тому я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним і побачити його реакцію.

Джой на побаченні у "голому" вбранні

Зверху на тіло Джой накинула пальто.

Під час зустрічі молоді люди розмовляли, сміялися і пили каву. Чоловік сказав, що йому сподобався її одяг.

Допивши кави, пара вирушила на прогулянку торговим центром, але "голе вбрання" помітила група дівчат і попросили зробити селфі. Тільки потім, нарешті, хлопець помітив, що його супутниця була одягнена лише у фарбу для тіла.

Нагадаємо, що у Великій Британії жінка ходила на роботу в "костюмі Єви" — вона влаштувалася в клінігову компанію, де прибиральниці працюють голими.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії голий турист вижив після падіння з висоти 100 метрів у горах. Постраждалого помітив перехожий, який прийшов на крики про допомогу.