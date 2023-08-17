Чули крики: похована заживо жінка 11 днів намагалася вибратися з труни (відео)

Люди, які мешкають неподалік кладовища, почули крики з могили 37-річної жінки та розповіли її рідним. Коли підняли кришку труни, то помітили, що тіло жінки було перевернуте.

Моторошний випадок стався взимку 2018 року в Бразилії. Похована живцем помилково Розанжела Алмейда душ Сантуш, як припускають, пролежала в труні при свідомості одинадцять днів, намагаючись вибратися назовні. Про це згадує Mirror.

Кров було виявлено всередині труни жінки під час ексгумації її тіла на кладовищі в Ріачао дас Невес на північному сході Бразилії

Видання зазначає, що 37-річна на той час Розанжела кричала під час відчайдушної боротьби за своє звільнення. Намагаючись вибратися вона отримала травми зап'ясть. Через 11 днів після поховання Розанжели люди, які живуть неподалік від кладовища, повідомили про ситуацію її рідним, почувши крики й удари, що лунали з могили.

Пізніше з'явився відеозапис, на якому видно, як на кладовищі Сенхора Сантана місцеві жителі спочатку винесли важку труну, а потім зняли кришку. У ролику одні люди просять викликати швидку допомогу, інші торкаються ніг жінки й зазначають, що вони теплі. Її тіло було повернуто не в тому положенні, в якому його клали.

Жінку було поховано в бетонній могилі в січні 2018 року Фото: Globo

На руках і лобі жінки були пошкодження, які, судячи з усього, вона отримала, намагаючись вибратися з підземної пастки. Вата, що була у вухах і ніздрях жінки, також вийшла з її тіла. Цвяхи з боків кришки труни також були вибиті догори, а на внутрішньому боці були подряпини й кров. На цвинтарі викликали швидку і відвезли тіло жінки до лікарні, де вже й констатували її смерть.

До свого першого похорону Розанжела перебувала в лікарні Hospital do Oeste в Баррейрасі (північно-східний штат Баїя) протягом тижня після того, як її туди доправили родичі з сильною втомою.

Згідно зі свідоцтвом про смерть, вона перенесла дві зупинки серця, після чого померла від "септичного шоку". Жінка, яка була одружена, але не мала дітей, як повідомляється, страждала від непритомності з семи років і приймала протисудомні препарати. Рідні попрощалися з нею на поминках, а наступного дня, в січні 2018 року, Розанжелу поховали в бетонній могилі на муніципальному кладовищі в її рідному місті Ріачао-дас-Невеш.

Похована живцем помилково Розанжела Алмейда душ Сантуш Фото: Globo

Виступаючи в той час, господиня будинку Наталіна Сільва повідомила бразильським ЗМІ, що багато людей чули приглушені крики протягом ночі.

"Коли я опинилася просто перед могилою, я почула стукіт зсередини. Я подумала, що діти, які грають на кладовищі, розігрують мене. Потім я почула, як вона двічі застогнала, і після них вона зупинилася", — сказала вона.

Мати померлої, 66-річна Жермана де Альмейда, розповіла, що, коли вони витягли труну і відкрили її, то виявили, що на тілі доньки були пошкодження, яких, за її словами, не було, коли її ховали.

"Вона намагалася відкрити кришку, навіть цвяхи, які були вбиті, розхиталися. У неї були пошкоджені руки, наче вона намагалася вибратися", — розповідала тоді жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінки побачили на фотографії "примару" загиблого хлопчика. Вони були в жаху, коли побачили на фото дитину, яка давно потонула в місцевому озері.

Також стало відомо, що у Великій Британії 52-річна Зої Келлоу відвідала музей Йоркського замку і під час селфі зловила на камеру дивне явище, схоже на примарне обличчя.