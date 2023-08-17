Опинився на вулиці: чоловік, який у 15 років був бездомним, став мільйонером (фото)

Саймон Сквібб став безхатченком у 15 років і не знав, що на нього чекає в майбутньому. Чоловік спав на сходовій клітці, коли в нього вперше з'явилася ідея відкрити садівничу компанію, яка пізніше принесе йому мільйони доларів.

49-річний Саймон Сквібб із Великої Британії купив занедбану чотириповерхову сходову клітку, таку саму, як та, на якій він спав, бувши підлітком, і планує перетворити її на безплатне офісне приміщення для підприємців-початківців. Про це пише The Mirror.

Людина, яка кинула школу і змушена в підлітковому віці спати на сходовому прольоті, після продажу своєї компанії за мільйони доларів надихає інших людей, які пережили важкий життєвий шлях.

Саймон Сквібб став безхатченком у 15 років і не знав, що на нього чекає в майбутньому.

"Мене вигнали з дому в 15 років. Мій батько щойно помер, ми з матір'ю посварилися, і, так, вона вигнала мене з дому, тож я пройшов шлях від життя в надійній, щасливій родині до раптової появи на вулиці", — розповідав підприємець в одному з інтерв'ю.

Чоловік уже став мультимільйонером Фото: instagram.com/simonsquibb

Зараз чоловік уже став мультимільйонером. Він розповів, як йому вдалося все змінити. Саймон почав свій перший бізнес, відкривши садову фірму, яка щорічно приносила величезні гроші. Нині він інвестував у понад 70 компаній, провівши два десятиліття в Гонконзі, де народилася його компанія Fluid.

У 2015 році британець продав компанію світовому гіганту в галузі бухгалтерського обліку Price Waterhouse Coopers за величезну суму, завершивши повну трансформацію свого життя. Тепер він керує HelpBnk, мережевим додатком, де засновники стартапів можуть обмінюватися порадами, і не озирається назад.

Підприємець також ділиться порадами щодо ведення бізнесу в соціальних мережах, де в нього понад 375 тисяч підписників в Instagram, і каже, що якщо він зміг змінити своє життя до такої міри, то надія є в кожного.

Британець купив покинуту чотириповерхову сходову клітку Фото: The Pitch

Нещодавно британець купив занедбану чотириповерхову сходову клітку, подібну до тієї, в якій він жив раніше. Саймон планує перетворити її на безплатне офісне приміщення для підприємців-початківців.

"Це просто захопило мою уяву. Я придумав свій перший бізнес, садівничу компанію, коли спав на сходовій клітці, коли мені було 15 років і я був бездомним. Я вважаю, що це верх божевілля, що вона тепер продається. Найкраще буде, якщо ми просто зробимо її нашим офісом, де ми зможемо зустрічатися з людьми, і вони зможуть розповісти нам про свої мрії", — розповів він The Times.

На особистому сайті Саймона написано, що він засновник першої у світі системи Help2Earn, платформи, що допомагає людям безплатно навчитися створювати та масштабувати бізнес, а тим, хто допомагає, — отримувати гроші. Його мета — допомогти 10 мільйонам людей почати свій власний бізнес і виправити систему освіти.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонера змусили знести особняк вартістю 3 млн фунтів. Міська рада доручила Гарету Вілсону, який керує відомою аукціонною фірмою Wilson's Auctions, зруйнувати будинок своєї мрії і відновити його в первісному вигляді, набагато меншому за розміром.

Також стало відомо, що дружина мультимільйонера погодилася народжувати за розкішні подарунки. У Лінди Андраде є список речей, які вона очікує від свого багатого чоловіка, щоб він купив їй на "випадок вагітності". Жодна з них не здається дешевою чи звичайною.