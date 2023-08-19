"Ліжко з грошей": 17-річна мільйонерка хвалиться, що звикла до розкішного життя (відео)

Ізабелла Барретт підкорила серця багатьох людей у віці п'яти років, показавши себе в шоу Toddlers and Tiaras. Зараз молода дівчина займається модельним бізнесом і хоче повернутися на велику сцену. Вдома вона поводиться як звичайна дитина.

17-річна Ізабелла Барретт стала одним із наймолодших самореалізованих мільйонерів в Америці. Нещодавно вона розповіла про те, як на неї впливає її грошовий стан. Про це пише The Sun.

Дівчина почала займатися модним бізнесом у 15 років, а в 17 стала мультимільйонером, її статки становлять 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Ізабелла Барретт настільки звикла до свого способу життя, що навіть лягає на "грошове ліжко". Нещодавно підліток відзначила свій 17-й день народження і виклала в TikTok кадри того, як вона "грається" з грошима.

На початку ролика Ізабелла показала себе в халаті, що лежить на ліжку й усипана доларовими купюрами. Потім вона почала розтирати пачки грошей по руках, після чого продемонструвала кілька приголомшливих діамантових намист і браслетів, які вона, мабуть, розглядала як подарунок собі на день народження.

Ізабелла Барретт підкорила серця багатьох людей у віці п'яти років, показавши себе в шоу Toddlers and Tiaras Фото: колаж Фокус

Колишня зірка серіалу "Toddlers and Tiaras" також поділилася кадрами, на яких вона демонструє себе на подіумі, а також бере участь у різних фотосесіях і рекламних кампаніях. Судячи з усього, вона також влаштувала грандіозну вечірку з нагоди свого дня народження. Ролик також натякає на можливе повернення дівчини на сцену як співачки.

"Про всяк випадок, якщо ви забули, як старанно я працюю щодня... Я не просила про це життя, але я народилася для нього! У 6 років я стала знаменитою в Insta, всі знали моє ім'я, 189 появ на телешоу — ніхто не робив цього за мене, я робила це сама. Зараз мені 17, і я готова висловити свою думку — люблю вас, хлопці!" — написала вона.

Белла заробляє не менше $10 000 на місяць, керуючи чотирма своїми сайтами House of Barretti, NYFW Merch, Bella Barretti та Bella Barrett. Під час тижня моди вона може заробити $30 000 всього за тиждень.

Після того як Ізабелла ненадовго пішла з екранів телевізорів, вона запустила власну лінію ювелірних прикрас під назвою Glitzy Girl, почала працювати моделлю і співпрацювати з великими брендами.

"Люди навіть не уявляють, як важко я працюю. Це важка робота, адже в мене чотири сайти — House of Barretti, NYFW Merch, Bella Barretti та Bella Barrett. Востаннє, коли я перевіряла, моя чиста вартість становила кілька мільйонів доларів — але моя мама каже, що я безцінна", — розповіла дівчина в розмові з виданням Fabulous.

Люди похвалили Ізабеллу в коментарях до її відео в Instagram.

"Не зупиняйся на досягнутому, це так здорово — бачити, як ти досягаєш так багато у своєму віці", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що британка, яка вийшла заміж за мільйонера з Дубая, дотримується свого "шаріату". Подружжя не дружить ні з ким із представників протилежної статі, ділиться своїми паролями і постійно відстежує місце розташування одне одного за GPS.

Також стало відомо, що дружина мультимільйонера погодилася народжувати за розкішні подарунки. У Лінди Андраде є список речей, які вона очікує від свого багатого чоловіка, щоб він купив їй на "випадок вагітності". Жодна з них не здається дешевою чи звичайною.