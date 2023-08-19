"Псує повітря": бойфренд вимагає, щоб його кохана була схожою на леді

Чоловік не приймає природні потреби своєї дівчини, про що та розповіла на форумі. За її словами, бойфренд ображається на те, що вона "псує повітря", коли вони обидва перебувають удома, і змушує її "бути леді".

24-річна дівчина поскаржилася на те, що її 30-річний бойфренд, з яким вони разом майже два роки, не хоче приймати природні потреби її організму. Вона написала на сайті Reddit, що розчарувалася в партнері після того, як він почав ображати її через метеоризм. Історію розповіли у виданні The Mirror.

За словами дівчини, чотири місяці тому вони з бойфрендом вирішили жити разом. Відтоді він постійно звинувачує її в тому, що метеоризм — це неприродний процес.

"Я маю тенденцію пукнути кілька разів уночі, і він стає дуже сварливим і звинувачує мене в тому, що я роблю це навмисно (а я ні). Він каже, що мені "не потрібно виштовхувати це". Я дуже втомилася від того, що він поводиться зі мною так, ніби те, що я роблю, неприродно, і завжди каже мені, що мені потрібно бути більше схожою на леді", — поскаржилася дівчина.

Пост набрав понад 4300 коментарів. Багато користувачів висловили підтримку жінці. Один коментатор зазначив, що у чоловіка, який звинувачує свою кохану в тому, що вона "псує повітря", якесь архаїчне уявлення про те, які дії є жіночими, а які — ні. Інший користувач форуму додав, що коли люди перебувають у тривалих стосунках, з ними відбувається багато біологічних процесів. Наприклад, вони хворіють, отримують травми, народжують дітей. І якщо чоловік не може прийняти такі дрібниці, як метеоризм, варто задуматися, чи сумісні партнери в довгостроковій перспективі.

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