"Вечеря-вбивця": жінка побачила страшне і знайоме обличчя в приготованій курці (фото)

Зробивши улюблену страву свого чоловіка, Шантель Воррік не повірила своїм очам, коли побачила на м'ясі риси обличчя моторошного персонажа. Фото стало вірусним, люди в соцмережах почали писати про свої припущення.

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45-річна Шантель Воррік, мати трьох дітей, була налякана, коли помітила обличчя Майкла Маєрса з фільму "Хелловін" на своїй приготованій на вечерю курці. Від такої схожості у неї по спині побігли мурашки. Про це пише Daily Express.

Зробивши улюблену страву свого чоловіка Стіва, жінка не повірила своїм очам, коли побачила на м'ясі обличчя моторошного персонажа. Вона зізналася, що вигляд цієї страви був "жахливий", і вона повністю відбила в неї охоту їсти залишки їжі.

"Я вирішила приготувати мисливську курку для своєї другої половинки й була шокована, коли вона стала схожою на Майкла Маєрса із "Хелловіну", — написала Шантель у Facebook.

Пост жінки швидко набрав популярність, зібравши понад 7 000 вподобань і коментарів. Деякі люди навіть зазначили схожість зі "Шкіряним обличчям" із фільму "Техаська різанина бензопилою", яке, як відомо, надягало шкіру своєї жертви як маску.

"Коли я подивилася на це, я неймовірно злякалася. Я крикнула своєму чоловікові "Стіве, Стіве, подивися на це!". Спочатку я подумала, що воно схоже на Франкенштейна, але потім воно виразно почало нагадувати Майкла Маєрса з фільму "Хелловін. Це було жахливо. Стів побачив обличчя і сказав, що воно теж має жахливий вигляд. Але він все одно з'їв його, йому було все одно", — написала Шантель.

Британські ЗМІ показали фото людей, які побачили моторошне обличчя у своїй вечері Фото: Kennedy News & Media

Шантель не дивилася фільм "Техаська різанина бензопилою", але визнала, що порівняння зі "Шкіряним обличчям" були цілком обґрунтованими, судячи зі світлин, якими поділилися в коментарях інші.

"Це жахливо. Це не те, що ви хотіли б бачити, дивлячись на свою вечерю. Мій чоловік з'їв його, він сміливіша людина, ніж я, це точно. Я не великий шанувальник фільмів жахів, я ще не дивилася цей фільм, але він у мене в списку на перегляд", — сказала вона.

Видання зазначає, що курка Хантера — страва, що складається з курячої грудки, загорнутої в бекон і политої соусом барбекю та сиром. Шантель готує її не часто. Однак іноді вона потурає любові свого чоловіка до цієї страви, подаючи її з чипсами.

"Волосся — це соус барбекю, сир утворює обличчя. Там, де розташовані очі, я думаю, це місце, де сир розплавився в соусі барбекю. А в роті, напевно, проступає бекон", — пояснила жінка.

Після того, як в інтернеті з'явилася інформація про цю жахливу знахідку, багато користувачів почали залишати коментарі, щоб висловити свою згоду з тим, що "обличчя" схоже на Майкла Маєрса і Шкіряне обличчя з фільму "Техаська різанина бензопилою".

"Оце так! Це жахливо! Ти все ще їси це? Так, я сьогодні не засну. Спасибі велике!" — написав один із користувачів соцмережі.

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