"Тест на психопата": хитромудра головоломка, яка допоможе вам краще пізнати себе (фото)

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-різному.

Ця головоломка може визначити, психопат ви чи ні. Результат можна вважати позитивним, якщо ви зможете пройти найскладніший рівень. Усе, що вам потрібно робити, це пересувати кольорові диски, але це складніше, ніж ви думаєте. Дізнатися краще себе зробить видання The Mirror.

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-різному. Мозок кожної людини функціонує індивідуально і те, що легко для одних, може виявитися неможливим для інших.

В останній головоломці, представленій компанією Impulse Brain Training, гравцям пропонується перемістити всі диски в третю вежу. Від того, до якого рівня ви дійдете в грі, залежить, чи будете ви "середнім, розумним або генієм". Найскладніший рівень означає, що ви можете стати психопатом. Чому б не спробувати й не дізнатися про себе трохи більше?

Головоломка допоможе вам краще пізнати себе Фото: Impulse

Здавалося б, усе просто, але не всі люди здатні дістатися до геніального рівня. Так, ті, хто може пересунути зелений диск, можуть пройти легкий рівень. Люди, які змогли зрушити жовтий диск, отримують геніальний рівень інтелекту. Але саме перемістити червоний диск виявляється найважче. Хоча люди сповнені рішучості зробити це, ті, кому це вдається, "можуть вважати себе психопатами".

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус повідомляв, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу із жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що чоловік, який кинув школу в 15 років, став мільйонером. Після відходу зі школи хлопчик навчався вдома у своїх батьків і через інтернет. У 16 років він відкрив свою справу. За останні роки його PR-компанія співпрацювала з цілою низкою відомих клієнтів, включно з Porsche, Крісом Мойлсом і організацією Scouting for Girls.