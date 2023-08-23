Щедра програма лояльності: у Китаї ресторан збанкрутував через 2 тижні після відкриття

Власники закладу в місті Ченду запропонували відвідувачам придбати членську картку, завдяки якій протягом місяця можна було харчуватися безкоштовно. Китайці занадто буквально це сприйняли.

У Китаї ресторану довелося закритися лише через 2 тижні після відкриття. Причиною стала занадто щедра програма лояльності. Про це пише видання Mirror.

Йдеться про заклад Jiamener у китайському місті Ченду. Ресторан спеціалізувався на стравах, які готуються традиційним способом у киплячих каструлях. Близько двох тижнів він пропрацював, поки не розорився через реакцію клієнтів на акцію. Відвідувачі занадто буквально поставилися до пропозиції, в якій їм пропонується їсти всі страви без обмеження.

Для використання такої програми лояльності китайцям пропонувалося придбати членську картку, вартість якої була 125 юанів (640 гривень). Вона давала відвідувачам можливість протягом місяця безкоштовно харчуватися в закладі, що і було помилкою власників.

У Китаї ресторан закрився через програму лояльності через кілька тижнів роботи Фото: Mirror

Багато хто почав ділитися такими картками зі своїми родичами і друзями. У результаті вийшло, що ресторан протягом дня міг обслужити безкоштовно щонайменше 500 клієнтів, які шикувалися завдяки акції у величезні черги.

У результаті, витрати склали 500 000 юанів (2 578 805 гривень). Це були надто величезні збитки для ресторану і він був змушений закритися вже через 2 тижні.

У розмові з ABC News власники розповідали, що очікували втратити більше грошей, однак сподівалися, що це допоможе їм надалі здобути постійних клієнтів і в такий спосіб побудувати великий бізнес.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що на Мангеттені збираються відкрити ресторан високої кухні зі стравами зі смаком котячого корму. Ресторан стане другим після італійської тратторії Gatto Bianco від бренду делікатесних кормів для кішок.