Сиділа кілька днів: кішка проїхала понад 800 км, застрягши в решітці радіатора (відео)

Кішка на прізвисько Гізмо вважалася зниклою майже тиждень. Таксист каже, що вона подолала понад 800 кілометрів і це тільки того ранку, коли її знайшли.

32-річний таксист Том Гатчінгс із Великої Британії вважає, що кішка подолала щонайменше 800 кілометрів, застрягши в решітці радіатора його автомобіля. Про це пише Sky News.

Мешканець міста Тонірефайл (Уельс), розповів, що підстрибнув від подиву, коли побачив тварину всередині машини.

"Наступні 10 хвилин я намагався зрозуміти, як витягнути кішку. "Я досі не можу зрозуміти, як вона туди потрапила", — сказав він.

Гатчінгс вважає, що кішка подолала понад 800 кілометрів і це тільки в той ранок, коли її було виявлено.

"Страшно подумати, що тварина могла перебувати там кілька днів. Лише того дня я проїхав туди й назад — Бристоль, Лланеллі й до долини. Я не думаю, що такі речі відбуваються дуже часто, — заявив британець.

Кішка Гізмо була "дуже щаслива", коли її нарешті звільнили Фото: Sky News

Том Гатчінгс відкрив компанію Tommy's Taxis кілька місяців тому. Під час спроби визволити кішку з решітки вона була дуже напружена і впивалася кігтями в руку таксиста. Кішка Гізмо була "дуже щаслива", коли її нарешті звільнили.

"Вона забралася мені на плече, коли я її витягнув", — додав чоловік.

Гізмо була родом із Міскіна, розташованого приблизно за 10 миль від Тонірефайла в Південному Вельсі.

"Я не був у Міскіні вже кілька тижнів, тож не схоже, що я поїхав туди, а вона вскочила. Я не був там цілу вічність, тому не уявляю, як тварина опинилася в моїй машині. Після цього я поговорив із ветеринарами, і тоді вони назвали мені ім'я і сказали, що кішка зникла тиждень тому", — додав таксист.

Власник був дуже вдячний і щасливий возз'єднатися зі своєю домашньою твариною.

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