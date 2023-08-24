Порожні будинки та вулиці: у Британії люди продовжують жити в "місті-примарі" (фото)

Споруди, розташовані в містечку, були "віддані природі" і залишені гнити протягом останніх півтора десятиліття. Ті деякі люди, які живуть у цьому районі, мають твердий намір довести плани перерваного будівництва до кінця.

Новий житловий комплекс Woolmill Place у Східному Айрширі (Шотландія) перетворився на моторошне "місто-привид" після того, як забудовники припинили реалізацію проєкту у 2007 році через банкрутство. Про це пише Daily Star.

16 будинків, розташовані в цьому селищі, були "віддані природі" і залишені гнити протягом останніх півтора десятиліття. Роботи почалися 2007 року й оцінювалися в 300 тисяч фунтів стерлінгів, але раптово припинилися, залишивши після себе напівзруйновані будівлі та відчуття порожнечі на вулиці.

Ті деякі люди, яким вдалося купити один із готових будинків, досі обурені відсутністю робіт у цьому районі.

Забудовники припинили реалізацію проєкту 2007 року через банкрутство Фото: SWNS

Постанова про банкрутство торкнулася забудовника в самий розпал будівництва, унаслідок чого нове селище опинилося в стані "заморозки" незабаром після купівлі землі за 2 млн фунтів стерлінгів.

Попри те, що жителі селища обурені тим, як йдуть справи із сусідніми будинками, вони мають твердий намір залишитися на своїх місцях.

"Уже багато років нічого не робиться. Нам обіцяли, що це буде прекрасна громада. Якщо вони не хочуть більше будувати, то добре — але продайте територію тому, хто хоче", — каже одна з мешканок комплексу.

Будинки, що виходять на річку Айр і ферму Далгейн, залишилися в недобудованому стані Фото: SWNS

Видання зазначає, що будинки, які виходять на річку Айр і ферму Далгейн, залишилися в недобудованому стані, а ванни й необладнані туалети розкидані по всій території. Люди, які живуть у цьому районі, збираються залишитися в "місті-привиді". Місцеві жителі твердо мають намір довести плани будівництва до кінця, через що може виникнути напружена ситуація з владою.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які й врятували його.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.