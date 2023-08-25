Міняв ножі: студентка отримала 107 ножових поранень, захищаючи матір від вітчима (відео)

Чоловік думав, що його дружина збирається розлучитися з ним і забрати всі його гроші. Потім він розлютився на падчерку, коли та спробувала припинити напад на свою матір.

У США 21-річна студентка коледжу штату Вашингтон Анджеліна Тран, яка присвятила своє навчання і кар'єру допомозі іншим людям, отримала 107 ножових поранень, захищаючи свою матір від нападу вітчима в їхньому будинку в Сіетлі. Про це пише Fox News.

Дівчина померла від отриманих ран 7 серпня. Її вітчим, Нгієп Кейн Чау, обвинувачується в убивстві першого ступеня і замаху на вбивство першого ступеня у зв'язку з нападом на Анджеліну та її матір, який було зафіксовано домашньою камерою спостереження.

"Це вбивство, мабуть, стало результатом гніву на свою падчерку за те, що вона втрутилася в напад обвинуваченого на її матір. Втручання Анжеліни Тран дозволило її матері втекти та сховатися в сусідній спальні, але обвинувачений не припинив нападу", — ідеться в скарзі, поданій в округ Кінг.

Як стверджується, Чау завдав матері Тран близько 15 ударів по голові та обличчю після того, як вони посварилися на кухні. Студентка, яка, мабуть, спала в цей час, вийшла із задньої спальні й спробувала втрутитися.

На записах камер відеоспостереження, встановлених у будинку, видно, як Чау завдає 107 ударів гострим предметом своїй падчерці Фото: FOX News

Підозрюваний, імовірно, вдарив Анджеліну, яка відштовхувала його від своєї матері, щоб у неї була можливість втекти вниз по сходах. За словами поліцейських, він повалив дівчину на підлогу, схопив ніж і почав завдавати їй ударів у груди. На записах камер відеоспостереження, встановлених у будинку, видно, як Чау завдає 107 ударів гострим предметом своїй падчерці.

Чау нібито "протягнув падчерку через усю кімнату" і завдав їй кілька ударів "великим ножем", ідеться в документі про причини злочину. Потім чоловік перервав напад, щоб "переодягнутися через кров" і "вибрати інший ніж (тесак для м'яса) з кухонного ящика, щоб продовжити жорстокий злочин. Мати Анджеліни зателефонувала в службу порятунку зі спальні, де вона ховалася.

Закривавлений Чау "тримав у руках великий кухонний ніж із фіксованим лезом", коли поліція прибула в будинок на Бікон Гілл близько 5 години ранку. Офіцери наказали йому кинути зброю і заарештували його.

"Я вбив когось", — сказав він поліцейським.

Анджеліну оголосили мертвою на місці події, а її матір доставили в найближчу лікарню Фото: LinkedIn

Анджеліну оголосили мертвою на місці події, а її матір доправили в найближчу лікарню.

"За власним зізнанням обвинуваченого, він мав намір зарізати й вбити свою дружину, якби знайшов її до приїзду поліції", — ідеться у скарзі.

Згідно з обвинувальними документами, Чау розповів слідчим, що він думав, що його дружина збирається розлучитися з ним і забрати всі його гроші. Потім він розлютився на падчерку, коли вона спробувала припинити напад на свою матір.

Чоловіка утримують у в'язниці округу Кінг. Йому призначили заставу в 5 млн доларів. За даними прокуратури, його єдина судимість — порушення правил рибальства у 2006 році.

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