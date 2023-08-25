"Допоможіть знайти маму": у США 5-річний хлопчик стукав у двері незнайомців, благаючи про допомогу

Водій шкільного автобуса висадив дитину та її 5-річну подругу не на своїй зупинці, не зачекавши їхніх батьків. Діти стукали у двері будинків і просили допомогти їм повернутися додому.

У США мати зі штату Оклахома розповіла про те, що їй довелося пережити "буквально найгірший кошмар", коли водій шкільного автобуса висадив її 5-річного сина не на тій зупинці в сильну спеку. Про це пише New York Post.

Келлі Маллхолланд опублікувала в TikTok запис із дверного дзвінка, на якому видно, як її син підходить до випадкового будинку, дзвонить у двері й благає про допомогу.

"Ви допоможете мені знайти мою маму?" — запитував хлопчик, який ходить у дитячий садок.

За словами його матері, це був перший раз, коли дитина їхала в шкільному автобусі.

Далі в ролику, який набрав понад 4,6 млн переглядів, Маллхолланд розповідає про те, як вона зрозуміла, що її сина, а також ще одну 5-річну дитину висадили не на тій зупинці.

"Майже через годину після того, як їх мали висадити, я нарешті бачу автобус і виходжу з машини, щоб дійти до кута вулиці та зустріти його. Водій автобуса відчинив двері, і перше, що він вимовив, було: "О, у вас у цьому автобусі мають бути діти?". Далі повна паніка", — скажено каже американка.

Водій не міг згадати де саме висадив дітей. Фото: TikTok

Коли Маллхолланд запитала водія автобуса, де саме висадили її сина і 5-річну дівчинку, доньку її хлопця, водій не зміг відповісти. Поки жінка стояла і гадала, де ж може бути її малюк, один зі старших дітей в автобусі втрутився і сказав їй, що діти, яких вона шукає, виходили на одній з останніх зупинок. Він не зміг назвати точну назву вулиці, але постійно повторював: "Внизу, на розі, там", вказуючи на район.

Одразу ж повернувшись у машину, Маллхолланд поспішила у вказане місце і попередила свого хлопця, щоб той перевірив школу, де навчаються діти. Жінка спочатку об'їхала весь район, але дітей ніде не було.

"Я повернулася до машини, щоб узяти телефон і зателефонувати своєму хлопцеві, і тут поруч зі мною зупиняється машина і питає, чи не шукаю я двох дітей. "Сусід розповів мені, що це за вулиця, і я помчала туди, щоб зрозуміти, що їх там уже немає", — каже вона.

Потім, завдяки допомозі інших сусідів, американка знаходить своїх дітей у будинку, розташованому за півмилі від їхнього власного, а також за півмилі від того місця, де їх висадили. Діти перебували на вулиці понад годину в сильну спеку, повідомляє Daily Mail.

У коментарях під відео люди скаржилися на недбале ставлення водія до своєї роботи й раділи, що з дітьми все гаразд.

"Страх у його маленькому голосі. Плач "Допоможіть мені знайти мою матусю" змусив мене розридатися", — написав один із глядачів.

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