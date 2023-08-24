Підліток на риболовлі виловив з озера гаманець, набитий грошима (фото, відео)

Разом із грошовими коштами всередині була візитка. Замість того щоб забрати собі чималу суму, хлопець розшукав власника загубленого гаманця і віддав знахідку.

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14-річний Коннор Халса, який рибалив на озері в штаті Міннесота (США), виловив набитий грошима гаманець, який, як виявилося, рік тому впустив фермер з Айови. Про це пише UPI.

Підліток розповів, що він рибалив із сім'єю на озері Вудс, коли волосінь натягнулася.

"Мені здалося, що попалася величезна риба, і я дуже сильно зачепив гачок", — розповів Халса.

Підтягнувши волосінь, він виявив, що улов виявився намоклим гаманцем, у якому лежали 2000 доларів.

Візитна картка, що була в гаманці, допомогла родині розшукати його власника Фото: UPI

Візитна картка, що була в гаманці, допомогла родині розшукати його власника, фермера з Айови Джима Денні, який сказав, що загубив гаманець під час риболовлі на озері роком раніше. Він не усвідомлював, що загубив його, поки не почав шукати гроші в комбінезоні, щоб оплатити рахунок за відпочинок.

"Це найгірше відчуття, яке в мене коли-небудь було, тому що в мене не було ні копійки. Імовірність знайти або зловити на гачок гаманець у 20 футах води... Я не думаю, що є таке число", — поділився фермер.

Денні приїхав з Айови до сім'ї підлітка, щоб забрати свій гаманець. Він запропонував Галсу грошову винагороду, але підліток від неї відмовився.

У підсумку фермер подарував хлопчикові індивідуальний контейнер і запросив його сім'ю на вечерю як подяку.

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