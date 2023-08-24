Подросток на рыбалке выловил из озера бумажник, набитый деньгами (фото, видео)

Вместе с денежными средствами внутри была визитка. Вместо того чтобы забрать себе немалую сумму, парень разыскал владельца потерянного кошелька и отдал находку.

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14-летний Коннор Халса, рыбачивший на озере в штате Миннесота (США), выловил набитый деньгами кошелек, который, как оказалось, год назад обронил фермер из Айовы. Об этом пишет UPI.

Подросток рассказал, что он рыбачил с семьей на озере Вудс, когда леска натянулась.

"Мне показалось, что попалась огромная рыба, и я очень сильно зацепил крючок", — рассказал Халса.

Подтянув леску, он обнаружил, что улов оказался намокшим бумажником, в котором лежали 2000 долларов.

Визитная карточка, находившаяся в бумажнике, помогла семье разыскать его владельца Фото: UPI

Визитная карточка, находившаяся в бумажнике, помогла семье разыскать его владельца, фермера из Айовы Джима Денни, который сказал, что потерял бумажник во время рыбалки на озере годом ранее. Он не сознавал, что потерял его, пока не стал искать деньги в комбинезоне, чтобы оплатить счет за отдых.

"Это худшее ощущение, которое у меня когда-либо было, потому что у меня не было ни копейки. Вероятность найти или поймать на крючок бумажник в 20 футах воды… Я не думаю, что есть такое число", — поделился фермер.

Денни приехал из Айовы к семье подростка, чтобы забрать свой бумажник. Он предложил Халсу денежное вознаграждение, но подросток от него отказался.

В итоге фермер подарил мальчику индивидуальный контейнер и пригласил его семью на ужин в качестве благодарности.

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