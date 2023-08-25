У США дельфін, якого витягли з океану для знімка в Instagram, знайдений мертвим (відео)
Розгнівані рибалки та місцеві жителі назвали підлітка, який упіймав тварину, "стурбованим панком". Хлопцеві загрожує арешт відповідно до правил незаконної риболовлі.
У США неназваному підлітку погрожують розправою після того, як він виловив із моря дитинча дельфіна, яке згодом було знайдено мертвим. Про це пише Daily Star.
Довговолосий хлопець опублікував в Instagram фотографію, на якій він ледве утримує потерпілого ссавця, а його приятель показує образливий жест у камеру на пляжі у Флориді. Розгнівані рибалки й місцеві жителі назвали хлопця "стурбованим панком", і йому загрожує арешт відповідно до правил незаконної риболовлі.
Морські біологи підтвердили, що тварина, яку було помічено у видалених зараз повідомленнях, що викликали загальний гнів, була дитинчам, якого пізніше знайшли мертвим на пляжі.
Після цього Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) було залучено до федерального розслідування з приводу фотографій, що викликали обурення. Звинувачень поки що не висунуто, але морські біологи підтвердили, що загиблого дельфіна було успішно ідентифіковано за формою плавників, повідомляє Daily Mail.
Один з обурених рибалок назвав підлітка "недоумком", який вважає, що дії молодої людини "наведуть на інших погану славу".
"Він явно навіть не кається у своїх діях", — додав він.
Доктор Квінсі Гібсон із Програми дослідження дельфінів Університету Північної Флориди заявив, що форма тварини збігається з тією, що на фотографії.
Видання зазначає, що дельфіни не здатні вижити, якщо їх витягнути з води. Це призводить до задухи під час тривалого перебування поза природним середовищем існування. У момент інциденту було опубліковано коротку заяву неназваного підлітка, в якій він стверджував, що вони з другом "намагалися подивитися, чи живий ссавець, чи йому потрібна допомога".
Пізніше він заявив, що нічого не міг зробити, і замість цього сфотографувався з дельфіном, який, за словами доктора Гібсона, міг бути на той момент живим.
"Існує дуже маленька ймовірність того, що воно померло недавно, коли його підібрали у воді. Але судячи з тих повідомлень, які я чув, а також з фотографії та з того, як поводяться люди на знімку, складається враження, що вони справді спіймали її, і в той момент вона була, можливо, живою", — додав фахівець.
Раніше Фокус повідомляв, що в Британії жінку судять за те, що вона покарала поні. Сару Моулдс підозрюють у жорстокому поводженні з твариною на прізвисько Брюс Всемогутній. Сторона обвинувачення стверджує, що покарання було непотрібним, контрпродуктивним і надмірним.
Також стало відомо, що кішка проїхала понад 800 км, застрягши в решітці радіатора. Тварина вважалася зниклою майже тиждень. Таксист каже, що вона подолала понад 800 кілометрів і це тільки того ранку, коли її було виявлено.