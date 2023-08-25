"Ласкаво просимо до міста страху": у США студенти отримали лякаюче послання (фото)

Студенти отримують листівки з описом їхнього нового міста, як криміногенного та небезпечного для проживання. Автори записки радять першокурсникам залишатися в кампусі та не виходити на вулицю після 22-00.

Андре Фааозо, студент першого курсу Єльського університету, перебуває у США вже 12 днів. Він прибув із Нової Зеландії самотужки, з трьома валізами напереваги й в перший же день отримав моторошне послання із зображенням Похмурого Женця. Про це пише The New York Times.

Коли підліток віз свій багаж через центр Нью-Гейвена (штат Коннектикут), жінка вручила йому листівку з описом його нового міста як криміногенного і небезпечного. У листівці наводилася тривожна статистика злочинів, студентам пропонувалося "залишатися в кампусі", "уникати громадського транспорту" і "не виходити на вулиці після 20-00". Ілюстрована зображенням Похмурого Женця, листівка бажала студентам зловісної "Удачі".

Найбільше вразило джерело листівки, зазначене в її тексті: профспілка, що представляє поліцію кампусу Єльського університету. Протягом кількох днів після розповсюдження листівки з "посібником із виживання", адміністрація та поліція міста намагалися заспокоїти першокурсників та їхніх батьків.

Ентоні Кемпбелл, начальник поліцейського управління Єльського університету, заявив, що такі послання помилково представляють Нью-Гейвен як "зону бойових дій".

"Я вкрай засмучений і відчуваю огиду до дій поліцейської профспілки Yale Police Benevolent Association. Я вважаю, що для будь-якого співробітника поліції принижувати місто, в якому він працює, — це розкол і деструктивний вчинок", — сказав правоохоронець.

Незвичайні листівки налякали деяких студентів, а також їхніх батьків Фото: The New York Times

У листівці поліцейської профспілки повідомлялося, що за перші сім місяців цього року "кількість убивств подвоїлася, кількість крадіжок зі зломом збільшилася на 33%, а кількість викрадень автотранспорту — на 56%". Однак мер Джастін Елікер назвав їх такими, що вводять в оману. Він зазначив, що з 2020 року кількість насильницьких злочинів скоротилася на 29,2%. Хоча кількість убивств зросла, кількість перестрілок знизилася.

Видання зазначає, що такі листівки дуже схожі на брошури, які співробітники служб громадської безпеки роздавали мандрівникам, які прибували до Нью-Йорка 1975 року.

"Ласкаво просимо в місто страху", — свідчили вони.

Незвичайні листівки налякали деяких студентів, а також їхніх батьків.

"Отримати листівку, в якій йдеться про те, що ви залишаєте своїх дітей у небезпечному місці, мабуть, дуже неприємно для деяких сімей", — заявив мер міста.

Ентоні Кемпбелл, начальник поліції Єля, зазначив, що листівки можуть завдати шкоди безпеці кампуса і репутації департаменту.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти знайшли таємну кімнату в підвалі, в якій жив незнайомець. Стривожені мешканці будинку викликали співробітників поліції, які змогли потрапити всередину замкненої спальні і виявили там людину на ім'я Джеремі. Чоловік жив у підвалі без відома студентів.

Також раніше повідомлялося, що канадець розкрив "таємницю" сейфа, який не могли відкрити кілька десятиліть. У магазині пообіцяли, що той, хто відкриє їхню схованку, отримає половину вмісту, якщо там буде щось цінне. Розкрити сейф вдалося звичайному водієві автобуса.