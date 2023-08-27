Тест для найзоркіших: люди з ідеальним зором зможуть розгадати головоломку за 3 секунди

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому.

Тільки люди з ідеальним зором зможуть помітити автомобіль з увімкненими фарами. Видання Daily Express пропонує вам перевірити свою уважність.

Ця головоломка перевіряє вашу здатність розрізняти схожі, на перший погляд, силуети. Спробуйте виявити авто з увімкненими фарами на тлі інших машин, які, як виявилося, виглядають майже так само.

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-різному.

Спробуйте виявити авто з увімкненими фарами на тлі інших машин Фото: iCompario

Мозок кожної людини функціонує індивідуально і те, що легко для одних, може виявитися неможливим для інших. В останній головоломці від iCompario людям пропонується знайти на майданчику, повному машин, один автомобіль з увімкненими фарами. Зробити це треба знайти за 3 секунди.

Чи знайшли ви відповідний автомобіль за відведений час? Не хвилюйтеся, якщо ні, то відповідь обведена на зображенні знизу.

Виконання цих вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: iCompario

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус повідомляв, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що чоловік, який кинув школу в 15 років, став мільйонером. Після відходу зі школи хлопчик навчався вдома у своїх батьків і через інтернет. У 16 років він відкрив свою справу. За останні роки його PR-компанія співпрацювала з цілою низкою відомих клієнтів, включно з Porsche, Крісом Мойлсом і організацією Scouting for Girls.