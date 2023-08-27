Відірвалася на повну: японка зіграла на гітарі без гітари і перемогла в конкурсі (відео)

За звання найкращого аерогітариста змагалися 18 фіналістів, а змагання проходили у два раунди.

У Фінляндії відбувся 26-й чемпіонат світу з гри на повітряній гітарі. Перше місце здобула представниця Японії Нанамі Seven Seas Нагура з Японії. Про це повідомляють організатори конкурсу.

Фінал проходив на площі Оулу Ротуаарі, за ним спостерігали тисячі глядачів.

За звання найкращого аерогітариста змагалися 18 фіналістів. Змагання проходили у два раунди, до другого раунду пройшли вісім учасників.

Представниця Японії Нанамі Seven Seas (Сім морів) Нагура стала чемпіонкою всесвітнього конкурсу з гри на уявній гітарі. Вона вже втретє виграла міжнародний конкурс у Фінляндії. Таким чином, японка стала найуспішнішою учасницею за всю історію конкурсу. За підсумками конкурсу Нанамі набрала 35,8 балів.

Під час свого виступу вона махала ногами, стрибала на сцені, скидала з себе балахон, "облизувала" гітару і несамовито кричала. Зрештою її виступ оцінили як глядачі, так і судді.

Друге місце у музичному змаганні посів представник Фінляндії Аапо The Angus Раутіо з Оулу, він набрав 35,2 балів. Росіянин Кирило Guitarantula Блюменкратц, який виступає під прапором Франції, посів третє місце із 35,1 бала.

Чемпіонат світу з повітряної гітари організовується в Оулу з 1996 року.

Гра на повітряній гітарі не є інструментальним видом спорту чи мистецтвом і не вимагає спеціальних місць чи навичок, тому вона доступна для всіх. Аерогітару можна опанувати незалежно від статі, віку, етнічного походження, сексуальної орієнтації та соціального статусу. Метою Чемпіонату світу з гри на повітряній гітарі є сприяння миру у всьому світі", — пишуть організатори.

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