Подружжя посадило понад 2 млн дерев, намагаючись "воскресити субтропічний рай" (відео)

Одне доросле дерево поглинає понад 21 кілограм речовин, що забруднюють повітря, на рік. Воно забезпечує чистим повітрям, придатним для дихання, до чотирьох людей. Сім'я Сальгадос помножила цей вплив на мільйони.

Бразильське подружжя Себастіао та Лелія Сальгадо за 20 років посадило понад два мільйони дерев, намагаючись "воскресити субтропічний рай", що існував на території сім'ї чоловіка, коли він був ще дитиною. Історія набула розголосу 2019 року, проте нещодавно про неї згадало видання TCD.

На фотографіях, зроблених у 2001 році, видно акри бурого запустіння. Себастіао, професійний фотограф, виявив розруху наприкінці 1990-х років, коли повернувся з відрядження, висвітлюючи геноцид у Руанді, повідомляє The Guardian.

"Земля була так само хвора, як і я, — усе було зруйновано", — розповідав він тоді.

Видання зазначає, що вже 2019 року, на схожому знімку з повітря видно пишні дерева 290 різних видів. Сімейна пара давно хотіла відновити ліс в Амазонії, який був знищений під час очищення ділянки.

Знімки "до" і "після" абсолютно вражають Фото: Тиберий

Ідея почати пересадку дерев виникла у Лелії. Це стало запрошенням для комах, птахів та інших тварин, які стали повертатися на землю, щойно дерева знову почали рости.

Їхня робота підкреслює позитивний вплив дерев на планету і на людей. І посприяти зростанню зелених насаджень може практично кожен, посадивши дерево або знайшовши унікальні проєкти, що дають змогу посадити насіння в землю.

На планеті налічується близько трьох трильйонів дерев, які є частиною природної системи очищення брудного повітря, яку людина вдосталь створювала протягом останніх двохсот років. У 2015 році новинний сайт Science повідомив, що Земля втрачає близько 15 млрд дерев на рік через виробництво паперової продукції, ведення сільського господарства та інших видів діяльності, пов'язаних із людиною.

Таким чином, успіх пари в Бразилії має ширше значення. За даними фонду Arbor Day Foundation, одне доросле дерево поглинає понад 21 кілограм забруднюючих повітря речовин на рік. Воно забезпечує чистим повітрям, придатним для дихання, до чотирьох осіб. Сальгадос помножили цей вплив на мільйони.

"Тільки дерево здатне перетворювати CO2 на кисень. Ми повинні засадити ліс", — сказав Себастіао.

Зараз дерева процвітають на 1740 акрах землі, що належить Себастіао, колишній скотарській фермі. Десятки тисяч людей взяли участь у понад 700 освітніх проєктах на цій землі. У межах реставраційних робіт вісім природних джерел на території парку "ожили" після зниження температури. Сотні видів рослин, тварин і рептилій повернулися додому.

Раніше Фокус повідомляв, що таємнича компанія скуповує землю, щоб побудувати місто майбутнього. У 2017 році фірма Flannery Associates запропонувала ідею перетворення території округу Солано на пішохідне місто, що працює на чистій енергії і розраховане на десятки тисяч жителів.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.