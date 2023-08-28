Здійснив давню мрію: чоловік зібрав робота в гаражі та пішов із ним у бар (відео)

Чоловік витратив 6 років на створення повністю функціонуючої копії робота Джонні 5 з фільму 1986 року "Коротке замикання" і навіть взяв його з собою в паб, щоб випити пінту пива.

34-річний Раян Говард із британського графства Ноттінгемшир зібрав у себе в гаражі робота і пішов із ним пити пиво в паб. Про це пише Daily Star.

Чоловік витратив 6 років на створення повністю функціонуючої копії робота Джонні 5 з фільму 1986 р. "Коротке замикання". 200-кілограмовий робот, який був зібраний у гаражі, обійшовся британцеві у 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Раян переїхав у будинок із прибудовою після того, як проєкт зі створення робота став надто великим для звичайного сімейного житла. Іноді він працював по 14 годин на день і пропускав свята, щоб закінчити роботу.

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Чоловік стверджує, що його Джонні 5 "на 99% відповідає" оригіналу з фільму "Коротке замикання". Це всього лише один із двох повністю працюючих Джонні 5 у світі. Його зріст становить 1,8 метра, він може говорити й танцювати, якщо його запрограмувати на це.

200-кілограмовий робот, який був зібраний у гаражі, обійшовся британцеві в 20 тисяч фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Раян разом із сім'єю возив робота на виставки по всій Великій Британії, а тепер збираються вирушити з ним до Техасу.

"Реакція просто божевільна. Люди плачуть і посміхаються, проходячи повз нього. Він живе з нами й тепер є членом нашої родини. Я навіть розмовляю з ним. Діти його обожнюють. Ми не припускали, що він зможе робити всі ці дивовижні речі. Робот просто мав стати моделлю в кутку моєї кімнати. Але тепер я можу запрограмувати його практично на все. Це повнорозмірна робоча копія з моторами й усім іншим, і я можу керувати ним за допомогою телефону і ноутбука", — розповів британець.

Науково-фантастична комедія "Коротке замикання" розповідає про військового робота, який набуває людиноподібного інтелекту після удару блискавки. Раян — великий шанувальник цього фільму і в дитинстві дивився його "поки касета не перестала працювати".

"У 2018 році, коли у мене з'явився 3D-принтер, я вирішив спробувати створити копію голови Джонні 5. Він був здебільшого із пластику і насилу тримався на ногах через вагу, тому я хотів вийти на новий рівень. Я не можу зупинитися на цьому, я повинен зробити це. І я пішов на все, купив усе обладнання і сам робив деталі з металу", — каже він.

Фільм "Коротке замикання" був випущений у 1986 році Фото: Tri-Star Pictures

Сім'я брала робота на весілля, конференції, благодійні заходи, фестивалі, а також у школи — його також добре прийняли в місцевому пабі Раяна.

"Ми з батьком завжди говорили, що візьмемо його з собою в паб. Ми думали, що це буде кумедно і викличе посмішку на обличчях відвідувачів. Наш місцевий паб був дуже радий нашій появі. Схоже, всі його просто обожнюють", — каже Раян.

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Також стало відомо, що німа жінка змогла заговорити завдяки штучному інтелекту. Замість неї може спілкуватися аватар — він кліпає очима і використовує такі вирази обличчя, як усмішки, стиснуті губи й підняті брови.