"Бачимо, у вас теж нічого немає": злодії побажали терпіння людям, яких обікрали

Невідомі вкрали побутову техніку з будинку, залишивши записку з вибаченнями перед господарями. Правоохоронці сподіваються знайти "совісних" крадіїв завдяки залишеному на місці злочину "автографу".

В районі міста Порденоне в Італії почастішали крадіжки. Однак один з нещодавніх злочинів нагадав журналістам вигадані гумористичні історії. Деталями 28 серпня поділились у виданні Il Gazzettino.

В одному з італійських будинків сталася крадіжка — невідомі винесли з чужої домівки кавоварку та аерофритюрницю. Однак одна деталь зробила скоєний злочин неординарним: крадії залишили господарям записку.

"Вибачте, але в нас закінчилися гроші, і ми повинні їсти. Але ми бачимо, що у вас теж нічого немає. Терпіння", — йдеться у ній.

У ЗМІ підкреслили, що текст написаний з граматичними помилками. Журналісти припустили, що зловмисники не знають італійську мову або хотіли заплутати таким чином поліцію.

В італійських муніципалітетах почастішали крадіжки, однак зазвичай вони схожі одна на одну. Злочинці, які нерідко залишаються неспійманими, проникають у чужі будинки та забирають цінні речі. Для цього вони чекають, коли родина поїде з дому, та розбивають вікна або двері. Однак цього разу крадії наважились залишити доказ проти себе.

У газеті зазначили, що текст записки залишиться у пам’яті постраждалих. Замість сміху він викликав лише гнів та розчарування, адже насмішка стала додатковим ударом до скоєної крадіжки.

Правоохоронці проводять розслідування, сподіваючись відстежити та притягнути до відповідальності "співчутливих" злодіїв.

Також вони дали кілька порад:

добре зачиняти двері та вікна перед виходом з двору;

приглядати за діями незнайомців у районі;

допомагати сусідам;

бути готовими співпрацювати зі слідством.

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