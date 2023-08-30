"Звучить огидно": люди дізналися, з чого роблять популярний англійський соус (відео)

Деякі фанати вустерширського соусу зізналися, що любили його все життя, проте й гадки не мали, як саме його готують.

Деякі любителі вустерширського соусу були спантеличені, дізнавшись технологію його приготування. Про це пише Mirror 29 серпня.

Хвиля обговорень піднялася після того, як YouTube-канал DCODE від Discovery опублікував відео з підприємства Lea and Perrins, на якому з 1897 року виготовляють популярний британський соус.

Як виявилося, багато шанувальників соусу не знали, що до його складу входять анчоуси, які попередньо зберігаються три роки. Рецепт також містить часник, цибулю і тамариндову пасту.

"130 бочок іспанських анчоусів витримуються до трьох років. Свіжа риба псується дуже швидко, тому шари анчоусів засолюють", — йдеться у відеоролику.

Технологія приготування вустерширського соусу

У коментарях до відео деякі люди зазначили, що не підозрювали про наявність у рецептурі анчоусів, оскільки люблять цей соус, але ненавидять рибу.

"Я так люблю цей соус! Я не знав, що в ньому і як його зроблено", — написав один із коментаторів.

"Я й гадки не мав, що в тій чи іншій страві є анчоуси, всі частини яких ферментуються роками. Звучить огидно, але на смак так смачно. У мене потекла слинка, просто дивлячись на це", — додав інший користувач.

Нагадаємо, люди присягнулися ніколи більше не купувати нарізану шинку після появи вірусного відеоролика з фабрики, на якому показано процес її виготовлення. Вона має абсолютно невпізнанний вигляд порівняно зі звичними нам продуктами.

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