"Розставив пріоритети": заможний чоловік залишив пасинка без спадщини заради своїх дітей

Чоловік одружився кілька років тому зі своєю нинішньою дружиною. Він стверджує, що матеріально підтримує всіх дітей і виховує пасинка як свою власну дитину. Однак, схоже, що все змінилося.

Заможний чоловік, який виховував свого пасинка з 10 років, ухвалив рішення позбавити його спадщини. Він стверджує, що зміг сколотити свої статки завдяки біологічним дітям. Про це пише The Mirror.

Один чоловік, який вирішив не називати свого імені, зазнав критики в соцмережах за те, що відмовився вказати в заповіті свого пасинка як одержувача спадщини. Попри суворість рішення, вітчим тепер розмірковує, чи правильний вибір він зробив. Написавши повідомлення на популярному форумі Reddit, він заявив, що його сім'я незадоволена таким вчинком, і тепер він хоче почути думку інших людей.

Чоловік одружився кілька років тому зі своєю нинішньою дружиною, у якої є дитина від попередніх стосунків. Крім того, у нього є власні біологічні діти від першого шлюбу. Він стверджує, що матеріально підтримує всіх дітей і виховує не рідну дитину як свою власну. Однак, схоже, що все змінилося.

"Нещодавно я оновив свій заповіт і вирішив не включати пасинка до числа бенефіціарів. Тепер я ставлю собі питання, чи не є я дурнем у цьому сценарії. Я завжди ясно давав зрозуміти, що мої біологічні діти будуть основними бенефіціарами мого майна. Зараз моє рішення пояснюється тим, що я хочу бути впевненим у тому, що саме мої діти отримають справедливу частку", — написав він.

Ілюстративне фото Фото: Flickr

Чоловік додав, що сколотив свої статки завдяки рідним дітям, бо вони були частиною його життя довше і мають тісніший зв'язок.

"Я вважаю, що буде справедливо віддати їм перевагу у своєму заповіті. Дружина і ще частина рідних стверджують, що я, як батько, зобов'язаний ставитися до них однаково і забезпечувати пасинка, так само як і своїх біологічних дітей", — додав він.

Користувачі Reddit поспішили засудити рішення чоловіка, причому більшість із них стали на бік засмучених членів сім'ї.

"Ви постійно говорите, що хочете "розставити пріоритети" для своїх біологічних дітей, але це можна зробити, не викреслюючи пасинка повністю", — прокоментував один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка дізналася про непристойне подвійне життя няні. Молода мама провела своє власне розслідування після того, як випадково знайшла під своєю подушкою чужу спідню білизну.

Також стало відомо, що сім'я, яка жила в лісі, 33 роки не знала про Другу світову війну. Труднощі їхнього життя були неймовірні. Сім'я обходилася без продуктів, робила взуття з кори дерев, а одяг латала конопляною тканиною, вирощеною з насіння.