Знак із небес: чоловік упіймав величезну рибу, побачивши незвичайну хмару (фото)
Дункан Джефферіс був упевнений, що невідома сила послала йому сигнал. Рибалка зазначив, що колір спійманого ним коропа був точно таким самим, як незвичайна хмара на небі.
У Франції чоловік спіймав величезну рибину вагою 42 фунти. Це сталося вранці після того, як він побачив у хмарах силует, схожий на коропа. Про це пише Daily Star.
50-річний Дункан Джефферіс розповів, що, на його думку, "коропові боги подали йому знак" після того, як він спіймав рибу, "більшу, ніж його собака" в останній день своєї тижневої відпустки.
Через сім днів після того, як він вперше закинув вудку в озеро Ле Ботт на території комплексу Domaine de Goncourt, рибалка з Британії майже втратив надію на будь-який улов. Але коли він готувався до останньої ночівлі, то помітив у небі хмару у формі риби, а наступного ранку трапилося те, на що британець уже не очікував.
"В озері водиться багато риби, але зловити хоч щось було досить складно. Я закинув досить багато підгодовування, але до кінця відпустки так і не зловив жодної, попри те, що моя вудка весь тиждень перебувала у воді. В останню ніч ми з хлопцем, з яким я рибалив, помітили на небі хмару, я сфотографував її, але потім помітив, що віддзеркалення в озері дуже схоже на коропа, і це вселило в мене деяку надію. Я подумав, що це, можливо, коропові боги подають мені знак. Тієї ночі я ліг спати, а вранці, близько 7-ї години, вудилище обірвалося, і я стрибнув у воду та протягом 20 хвилин боровся з рибою, після чого в останній день відпустки спіймав коропа вагою 42 фунти", — розповів рибалка з міста Рейл (Північний Уельс).
Турист зазначив, що колір коропа був точно таким же, як хмара на небі й це було просто приголомшливо.
Але це не найбільший улов для Дункана, який захоплюється риболовлею більшу частину свого життя. Його рекордним уловом є короп вагою 44 фунти, спійманий у тому ж комплексі, а його син Кайл зловив коропа вагою 46 фунтів.
"Це гарне хобі для розслаблення. У Великій Британії не так багато місць, де можна зловити рибу вагою понад 40 фунтів, тому ми їздимо до Франції. Цього разу ми боролися зі спекою до 35 градусів, і мені дошкуляли комарі. Але кайф від упіймання коропа був чудовий, кращого відчуття не придумаєш", — додав Дункан.
Раніше Фокус повідомляв, що рибалки знайшли стародавню напівсліпу арктичну акулу. Один з них розповів, що ніколи й не розраховував побачити загадкову морську істоту. Напівсліпа гренландська акула зустрічається рідко і є найдовгоживучішою хребетною твариною з усіх відомих.
Також стало відомо, що мисливці побили рекорд, спіймавши величезного алігатора. Людям дозволено полювати на них у певний час, щоб знизити їхню чисельність, особливо поблизу житлових районів і після скарг на постраждалих домашніх тварин.