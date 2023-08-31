З'явилися послідовники: чоловік, який "став собакою", дав перше інтерв'ю (відео)

Японець Токо повністю намагається відповідати стилю життя домашнього улюбленця. Чоловік у костюмі собаки перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, імітуючи ходьбу коллі, а також їсть штучний корм.

Японець, який витратив тисячі доларів на те, щоб стати собакою, поділився своїм першим інтерв'ю в костюмі тварини й розповів, що інші люди хочуть наслідувати його приклад. Про це пише The Mirror.

Любитель тварин, відомий як Токо, регулярно ділиться з шанувальниками новинами про те, як проходять його дні в образі собаки. Свого часу чоловік витратив 2 мільйони єн, що становить приблизно 15 000 доларів, на костюм коллі в людський зріст.

У своєму останньому відеоролику на YouTube-каналі Токо з гордістю продемонстрував своє перше інтерв'ю в образі тварини іспанському міжнародному інформаційному агентству EFE.

"Із самого дитинства я хотів змін. Коли я одягаю костюм, я почуваюся щасливим, тому що мої мрії збуваються", — сказав японець.

Чоловік регулярно ділиться з шанувальниками новинами про те, як проходять його дні в образі собаки Фото: I want to be an animal/Youtube

Він також розповів про позитивні відгуки, зокрема від людей, які хотіли б повторити те, що він зробив.

"Я отримував найрізноманітніші повідомлення, серед них були й позитивні. Деякі люди говорили, що хочуть повторити те, що зробив я. Це дозволило мені побачити, що є й інші люди, подібні до мене", — каже Токо.

Чоловік розповів, що завжди мріяв стати твариною. Саме тому він кілька разів на місяць вбирається в костюм собаки, щоб втілити свої фантазії в життя. Японець вдячний талановитій костюмерній компанії, яка допомагає йому в цьому.

Японець придбав костюм, який мав людський зріст, в агентства, що спеціалізується на створенні скульптур і манекенів для фільмів. Співробітники компанії витратили 40 днів на виготовлення реалістичного костюма, оскільки Токо постійно вносив зміни, прагнучи зробити його ідеальним.

"Коли мої друзі та сім'я дізналися, що я став твариною, вони були дуже здивовані", — зізнався чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік "став собакою" за 15 тисяч доларів. Японець Токо повністю намагається відповідати стилю життя домашнього вихованця. Чоловік у костюмі собаки перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, імітуючи ходьбу коллі, а також їсть штучний корм.

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