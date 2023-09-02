"Підлітковий бунт": собака втік з дому й пробрався на концерт гурту Metallica

Сім'я тільки за кілька днів після зникнення улюбленця дізналася, що їхній собака на прізвисько Сторм побував на недешевому рок-концерті.

Любителька музики, собака на прізвисько Сторм, вибралася з дому і, на подив своєї сім'ї, опинилася на концерті американського гурту Metallica. Страх і занепокоєння охопили господарів, коли вони дізналися, де перебуває їхній улюбленець, тільки після того, як фотографія щасливого собаки на концерті з'явилася в мережі. Про це пише The Mirror.

Арізбет Хуртадо була в глибокій паніці, коли хаскі, на ім'я Сторм зникла з дому в п'ятницю. Вона провела неспокійні три години, облазив околиці в спробі її знайти, але на жаль, безрезультатно.

Наступного дня 23-річна Арізбет, яка працює адміністратором у стоматологічній клініці, разом із батьками вирушили на пошуки собаки, який був членом сім'ї з самого цуценячого віку, але їм не вдалося відшукати його. Вони знайшли його тільки після того, як один із членів сім'ї запропонував опублікувати оголошення про його зникнення.

Виявилося, що вихованцеві вдалося пробратися на концерт треш-метал гурту Metallica на стадіоні SoFi в Інглвуді, Каліфорнія, і на світлині вона явно висловлювала радість від перебування на заході. Видання зазначає, що вартість квитків на який становила 69,99 фунтів стерлінгів (приблизно 3180 гривень), плюс додаткові збори.

Спочатку волонтери фонду The Animal Hope & Wellness Foundation, яким передали собаку після концерту, припускали, що Сторм було кинуто на стадіоні, і вона потребує термінового влаштування в нову сім'ю. Однак цей "підлітковий бунт" обійшовся власникам дорого: собаку забрали з найближчого притулку для тварин і зробили стерилізацію, після чого повернули її додому. Цей процес обійшовся в 200 доларів.

Арізбет та її сім'я раді повернути Сторм додому й обіцяють ретельніше стежити за нею, щоб уникнути її пригод на вулиці та участі в музичних концертах.

Арізбет Хуртадо, яка проживає в Інглвуді, Каліфорнія, США, розповіла: "Сторм жила в нас із самого народження. Вона дуже активна і любить бігати, стрибати та гратися. Батьки живуть прямо через дорогу від стадіону і організували паркування для концерту, у них великий двір. Ми думали, що Сторм перебуває у своєму маленькому будиночку, але тепер припускаємо, що вона вибралася через відкриті ворота. Коли ми закінчили паркуватися, ми звернулися з питанням: "Де Сторм?" Ми спробували шукати її протягом трьох годин, зневоливши околиці, але не змогли знайти її.

Тоді тітка порадила їй розмістити оголошення про зникнення на сторінці загублених собак в Facebook. Сім'я почала шукати сайти для розміщення оголошення і там побачили повідомлення про собаку на стадіоні So-Fi. З фотографії було видно, що це хаскі, схожа на їхнього улюбленця

"Ми зрозуміли, що це Сторм, тому що в неї був відбиток на шерсті. Ми жартували і казали: "Як вона туди потрапила? Вона буквально всередині концерту". На цій фотографії вона сидить на сидінні, наче в неї є квиток на своє місце. Схоже, що на концерті вона насолоджувалася моментом. Раніше вона не виявляла інтересу до Metallica, але батьки завжди вмикали гучну музику на задньому дворі, тож вона звикла до гучної музики й навіть полюбила її", — розповіла власниця собаки.

Нагадаємо, співробітники служби контролю за тваринами в штаті Аризона повідомили, що у собаки, підібраного як бродячого, було виявлено мікрочип, і з'ясувалося, що він 12 років не з'являвся вдома у своєї сім'ї.

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