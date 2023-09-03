"Я страждала": багатодітна колишня черниця розповіла, чому пішла з монастиря (відео)

Американка жила в жіночому монастирі впродовж 5 років, де всім забороняли носити "обтислі штани" та використовувати тампони.

Деякі люди, які хочуть присвятити своє життя Богу, стають священиками, ченцями або черницями. Якщо ви не цікавитеся релігією, то можете не знати, що відбувається, коли людина стає частиною церкви. Зазвичай це не висвітлюється у ЗМІ. Але колишня католицька черниця зі штату Пенсильванія, США, яка зараз одружена і має 6 дітей, розповіла про своє життя в монастирі протягом 5 років і чому вона звідти пішла, пише The Mirror.

Керрі-Ейлін Чафф опублікувала в TikTok відео, в якому вона розповіла про те, що значить присвятити своє життя Богу і які причини спонукали її піти з монастиря. Американка була католицькою черницею і 5 років жила в монастирі, де всім забороняли носити "обтислі штани" і використовувати тампони, тому що вони "недоречні".

Керрі-Ейлін Чафф, яка зараз одружена і має шестеро дітей, вирушила в монастир у 18 років.

"Я виросла в номінально католицькій родині, ми навіть не ходили до церкви щонеділі, але я ходила в католицьку школу. Коли мені було 13, я по-справжньому відкрила для себе любов до Бога і хотіла присвятити йому все своє життя", — каже Чафф.

Вона вирішила, що найкращим способом для реалізації цієї ідеї стане життя в монастирі як черниці. Але через 5 років такого життя Чафф все ж пішла з монастиря.

"Я пішла, бо я була абсолютно нещасною. Начебто зі мною все було гаразд протягом першого року або близько того, але насправді я постійно страждала", — каже Чафф.

Коли американка розповіла про свої почуття керівництву монастиря, то воно назвало все, що відбувається, "спокусою". За словами жінки, вона дуже намагалася змінити себе, але її страждання тільки посилювалися.

"Одного разу я йшла тротуаром, і я подумала, що хотіла б, щоб автобус під'їхав і збив мене", — розповіла колишня черниця.

За словами Чафф, їй було набагато страшніше йти з монастиря, ніж стати черницею, і все ж вона це зробила.

Також Чафф розповіла, що в монастирі у неї дійсно були деякі нездорові явища, і хоча вона не уточнила, що це було, вона сказала, що, на її думку, це можна виправити. У будь-якому разі, за її словами, зараз жінка більш щаслива.

"Зараз, будучи мамою, я не можу повірити, що коли-небудь думала, що мені слід стати черницею", — сказала американка.

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