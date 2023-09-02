Смертельна погоня: зірку TikTok та її матір засудили до довічного за подвійне вбивство

Махек Бухарі була зіркою-початківцем TikTok, а її мати з ентузіазмом підтримувала свою дочку. Але внаслідок нещасливого роману їхні життя перетворилися на обман, шантаж і, врешті-решт, убивство.

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За подвійне вбивство, що сталося після погрози поширення секс-відео, б'юті-блогерку Махек Бухарі та її матір Ансрін засудили до довічного ув'язнення. Цей трагічний випадок, який сколихнув Лестершир, мав в собі смертоносну погоню, що завершилася загибеллю двох молодих чоловіків. Про це пише Sky News.

Махек із міста Сток-он-Трент, кинувши університет, вирішила зробити кар'єру в соціальних мережах. Це почало приносити свої плоди. У неї було майже 129 000 підписників, і вона заробляла на просуванні брендів, влаштовуючи вечірки і заходи із запуску продукції по всій країні. Вона також хвалилася "елітними стосунками" зі своєю матір'ю Ансрін, яка часто приєднувалася до її відеороликів.

Але коли Ансрін зустріла 21-річного Сакіба Хуссейна, це спричинило низку подій, що закінчилися трагедією, і зрештою матір і доньку визнали винними в подвійному вбивстві. Обидві вони були засуджені до довічного ув'язнення, причому Махек мала відбути щонайменше 31 рік і вісім місяців, а Ансрін — щонайменше 26 років і дев'ять місяців.

Ансрін і Сакіб вперше зустрілися у відеочаті Фото: Соцмережi

Ансрін і Сакіб уперше почали спілкуватися в інтернеті 2019 року через відеододаток Azar. Вони обмінялися номерами й незабаром спілкувалися щодня. Їхні стосунки то зав'язувалися, то розгоралися, але тривали близько трьох років.

Інспектор Марк Періш із поліції Лестершира сказав, що Ансрін була "задоволена" тим інтересом, який виявив до неї Сакіб. За його словами, вони неодноразово зустрічалися — в готелях, ресторанах і кальянних.

Але 2021 року їхні стосунки почали псуватися. Ансрін спробувала розірвати стосунки, і Сакіб був засмучений. Не витримавши її відмови, він благав її передумати. Ситуація загострилася до того, що Сакіб пригрозив надіслати відверті матеріали своєї колишньої коханої її чоловікові.

Наприкінці того ж року Ансрін розкололася і все розповіла доньці. Але замість того, щоб звернутися в поліцію з приводу шантажу, Махек вирішила взяти справу у свої руки.

"Знаючи сім'ю Сакіба і перебуваючи з ними протягом усього часу, я знаю, що вони б розібралися із Сакібом і не дали йому робити те, що він робив. Якби [Букахрі] поговорили з поліцією, цього б не сталося. Справа не дійшла б до такої стадії", — сказав інспектор Періш.

Намагаючись допомогти матері, Махек звернулася до свого друга — автомеханіка Рекана Карвана. Вони задумали заманити Сакіба на зустріч, запропонувавши йому передати 3 000 фунтів стерлінгів. Це була сума, яку, за його словами, він витратив на Ансрін, коли вони були коханцями.

Рекан заручився допомогою свого найкращого друга Раїса Джамала, а також двоюрідного брата Раїса Аміра Джамала та інших друзів — Санафа Гулумустафи, Наташі Ахтар і Мохаммеда Пателя.

Рано вранці 11 лютого 2022 року група прибула до супермаркету Tesco в Лестері та стала чекати на Сакіба. План полягав у тому, щоб влаштувати на нього засідку. У Банбері — рідному місті Сакіба — він намагався знайти попутку, щоб дістатися до Лестера. Він звернувся до кількох друзів. Один із них, Хашим Іджазуддін, запропонував підвезти його.

"Хашим нічого не знає про те, що відбувається, він друг Сакіба і просто погодився відвезти Сакіба в Лестер того вечора — абсолютно невинно", — сказав інспектор Періш. "Він не знав нікого з обвинувачених, нічого не знав про те, що відбувається, і з деяких боків, імовірно, є єдиною людиною, яка опинилася не в тому місці й не в той час".

Сакіб і Хашим приїхали на стоянку Tesco о 01:17 за Гринвічем. Вони пригальмували й почекали кілька секунд, але відчули, що щось не так. Вони швидко залишили місце події, але за їхньою Skoda рушили дві машини — синій Seat Leon, за кермом якого був Раїс, і Audi TT з Реканом за кермом.

Суд над Махеком і Ансрін встановив, що вони були пасажирами Audi. У цей момент поліція дізналася із записів телефонних розмов, що Махек телефонував Сакібу. Через хвилину після цієї розмови Сакіб зателефонував за номером 999. Він повідомив оператору, що є пасажиром автомобіля, який переслідують. За його словами, машина, що їхала позаду, намагалася збити його з дороги.

Метушливий дзвінок тривав близько п'яти хвилин, поки Сакіб і Хашим, намагаючись відірватися від переслідувачів, їхали двосмуговою дорогою, проїжджаючи на червоне світло.

"Одна з перших речей, про яку він говорить, — це блокування, і, звісно, на відеозаписі з автосалону чітко видно, що автомобіль заблокований, а автомобіль, який їхав попереду, намагається загальмувати й зупинити машину", — сказав інспектор Періш. "Ви можете почути, як Сакіб каже Хашиму "посилай, посилай", що є сигналом для Хашима, щоб вони просто забиралися звідси — нам не подобається те, що відбувається. У цей момент ви можете уявити собі страх і занепокоєння, які проносяться в них у голові, — адже вони проїхали на червоне світло, а їх усе ще переслідують".

Сім'ї Сакіба і Хашима попросили не транслювати запис дзвінка 999, показаний у суді. Останні хвилини розмови вкрай неприємні. Наприкінці розмови лінія замовкає на 10 секунд, після чого оператор запитує, чи на місці Сакіб.

"Дзвінок стає емоційним, доволі засмученим, чути, що вони перебувають прямо за спиною, а потім крики та тиша", — сказав інспектор Періш.

Нагадаємо, жінці зі США, яка вела популярний YouTube-канал із порадами щодо виховання, висунули звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми. Це сталося після того, як її син прибіг просити допомоги в сусіда.