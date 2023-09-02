Смертельная погоня: звезду TikTok и ее мать приговори к пожизненному за двойное убийство

Махек Бухари была начинающей звездой TikTok, а ее мать с энтузиазмом поддерживала свою дочь. Но в результате злополучного романа их жизни превратились в обман, шантаж и, в конце концов, убийство.

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За двойное убийство, произошедшее после угрозы распространения секс-видео, бьюти-блогер Махек Бухари и ее мать Ансрин были приговорены к пожизненному заключению. Этот трагический случай, который потряс Лестершир, включал в себя смертоносную погоню и завершившуюся гибелью двух молодых мужчин. Об этом пишет Sky News.

Махек из города Сток-он-Трент, бросив университет, решила сделать карьеру в социальных сетях. Это начало приносить свои плоды. У нее было почти 129 000 подписчиков, и она зарабатывала на продвижении брендов, устраивая вечеринки и мероприятия по запуску продукции по всей стране. Она также хвасталась "элитными отношениями" со своей матерью Ансрин, которая часто присоединялась к ее видеороликам.

Но когда Ансрин встретила 21-летнего Сакиба Хуссейна, это вызвало цепь событий, закончившихся трагедией, и в итоге мать и дочь были признаны виновными в двойном убийстве. Обе они были приговорены к пожизненному заключению, причем Махек должна была отбыть не менее 31 года и восьми месяцев, а Ансрин — не менее 26 лет и девяти месяцев.

Ансрин и Сакиб впервые встретились в видеочате Фото: Соцсети

Ансрин и Сакиб впервые начали общаться в Интернете в 2019 году через видеоприложение Azar. Они обменялись номерами и вскоре общались каждый день. Их отношения то завязывались, то разгорались, но продлились около трех лет.

Инспектор Марк Пэриш из полиции Лестершира сказал, что Ансрин была "польщена" тем интересом, который проявил к ней Сакиб. По его словам, они неоднократно встречались — в отелях, ресторанах и кальянных.

Но в 2021 году их отношения стали портиться. Ансрин попыталась разорвать отношения, и Сакиб был расстроен. Не выдержав ее отказа, он умолял ее передумать. Ситуация обострилась до того, что Сакиб пригрозил отправить откровенные материалы своей бывшей возлюбленной ее мужу.

В конце того же года Ансрин раскололась и все рассказала дочери. Но вместо того, чтобы обратиться в полицию по поводу шантажа, Махек решила взять дело в свои руки.

"Зная семью Сакиба и находясь с ними на протяжении всего времени, я знаю, что они бы разобрались с Сакибом и не дали ему делать то, что он делал. Если бы [Букахри] поговорили с полицией, этого бы не произошло. Дело не дошло бы до такой стади", — сказал инспектор Пэриш.

Пытаясь помочь матери, Махек обратилась к своему другу — автомеханику Рекану Карвану. Они задумали заманить Сакиба на встречу, предложив ему передать 3 000 фунтов стерлингов. Это была сумма, которую, по его словам, он потратил на Ансрин, когда они были любовниками.

Рекан заручился помощью своего лучшего друга Раиса Джамала, а также двоюродного брата Раиса Амира Джамала и других друзей — Санафа Гулумустафы, Наташи Ахтар и Мохаммеда Пателя.

Ранним утром 11 февраля 2022 года группа прибыла к супермаркету Tesco в Лестере и стала ждать Сакиба. План состоял в том, чтобы устроить на него засаду. В Банбери — родном городе Сакиба — он пытался найти попутку, чтобы добраться до Лестера. Он обратился к нескольким друзьям. Один из них, Хашим Иджазуддин, предложил подвезти его.

"Хашим ничего не знает о происходящем, он друг Сакиба и просто согласился отвезти Сакиба в Лестер в тот вечер — совершенно невинно", — сказал инспектор Пэриш. "Он не знал никого из обвиняемых, ничего не знал о происходящем и в некоторых отношениях, вероятно, является единственным человеком, оказавшимся не в том месте и не в то время".

Сакиб и Хашим приехали на стоянку Tesco в 01:17 по Гринвичу. Они притормозили и подождали несколько секунд, но почувствовали, что что-то не так.Они быстро покинули место происшествия, но за их Skoda последовали две машины — синий Seat Leon, за рулем которого находился Раис, и Audi TT с Реканом за рулем.

Суд над Махеком и Ансрин установил, что они были пассажирами Audi. В этот момент полиция узнала из записей телефонных разговоров, что Махек звонил Сакибу. Через минуту после этого разговора Сакиб позвонил по номеру 999. Он сообщил оператору, что является пассажиром автомобиля, который преследуют. По его словам, машина, ехавшая сзади, пыталась сбить его с дороги.

Суматошный звонок продолжался около пяти минут, пока Сакиб и Хашим, пытаясь оторваться от преследователей, ехали по двухполосной дороге, проезжая на красный свет.

"Одна из первых вещей, о которой он говорит, — это блокировка, и, конечно, на видеозаписи из автосалона четко видно, что автомобиль заблокирован, а впереди идущий автомобиль пытается затормозить и остановить машину", — сказал инспектор Пэриш. "Вы можете услышать, как Сакиб говорит Хашиму "посылай, посылай", что является сигналом для Хашима, чтобы они просто убирались отсюда — нам не нравится то, что происходит. В этот момент вы можете представить себе страх и беспокойство, которые проносятся у них в голове, — ведь они проехали на красный свет, а их все еще преследуют".

Семьи Сакиба и Хашима попросили не транслировать запись звонка 999, показанную в суде. Последние минуты разговора крайне неприятны. В конце разговора линия замолкает на 10 секунд, после чего оператор спрашивает, на месте ли Сакиб.

"Звонок становится эмоциональным, довольно расстроенным, слышно, что они находятся прямо за спиной, а затем крики и тишина", — сказал инспектор Пэриш.

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