Чоловік знайшов 9 млн під час ремонту будинку, але розбагатіти не вдалося

Іспанець був упевнений, що розбагатів, після того, як виявив кілька банок з готівкою під час ремонту будинку. Але радість була недовгою, оскільки гроші виявилися старими.

Чоловік зробив приголомшливе відкриття під час ремонту старого будинку, який він придбав за оголошенням у Facebook. Будівельник Тоньо Піньєйро з Валенсії виявив шість банок з-під шоколадного напою Nesquik, набитих готівкою на суму близько 9 млн песо. Не вірячи своїй удачі, Піньєйро кинувся в банк, але хвилювання було недовгим, — банкноти виявилися старими. Про це розповіли у виданні The Mirror.

Як виявилося, банк припинив випуск старих банкнот, які Піньєро знайшов під час ремонту будинку, у 2002 році. У ЗМІ повідомляють, що будівельнику все ж вдалося трохи заробити. Частину грошей він обміняв на більш сучасну валюту, що дозволило йому заплатити за новий дах. Ще половину знахідки Піньєро планує продати колекціонерам. А деякі банкноти чоловік залишить собі на згадку.

Піньєйро розповів, що будинок, який він ремонтував, сорок років був покинутий. Будівельник купив його за оголошенням на Facebook і хоче зустріти в ньому старість.

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