"Корабель прибульців": мисливець за НЛО сфотографував аномальний об'єкт (фото)

Британський дослідник непізнаних об'єктів побачив щось "не від цієї Землі" над британським пляжем. Він припускає, що інопланетяни спостерігали за відпочивальниками.

Джон Мунер із Ньютон-Еббот, штатний дослідник непізнаних літаючих об'єктів, проводив вихідний день на пляжі Ексмут у Девоні (Велика Британія), коли помітив у небі щось дивне і швидко зробив фотографію, повідомляє Mirror.

Приголомшливі зображення показують "корабель прибульців", що спостерігає за тим, як британці засмагають на пляжі, стверджує мисливець за НЛО.

"Я йшов уздовж пляжу, прямуючи до гавані, і щойно я нарешті досяг кінця пляжу, я обернувся, щоб озирнутися назад. Потім я помітив щось доволі несподіване — я випадково побачив аномальний об'єкт біля дерев і кількох готелів", — розповів Джон Мунер.

Він швидко сфотографував аномальний об'єкт, якраз перед тим, як він зник або зник з поля зору. Джон абсолютно не сумнівається в тому, що це був корабель прибульців.

Він продовжив: "Це абсолютно неймовірно і показує, наскільки поширений цей інопланетний феномен навколо Девона. Цього конкретного дня я не бачив НЛО, і я все ж став свідком і зафіксував справжній сферичний корабель інопланетян".

Дивну істоту, що ширяє над Ексмутом, можна побачити на фотографіях Джона, зроблених камерою Nikon Coolpix L26 у вівторок, 29 серпня, близько 18:00.

Дослідник вважає, що корабель спостерігав за відпочивальниками на пляжі, які насолоджувалися сонцем. Він сказав: "Об'єкт мав сферичну форму і був металевим за своєю природою, і навколо нього було видиме поле".

"Не було жодної видимої форми руху, і я спостерігав, як вона повільно ковзала повітрям, поки не опинилася прямо над "Октагоном", магазином, де продають закуски і прохолодні напої. У мене було відчуття, що ця велика аномальна сфера спостерігає за людьми на пляжі внизу".

Це не перша зустріч Джона з об'єктами НЛО. У червні він зробив фотографії того, як щось переслідувало знамениті "Червоні стріли" ВПС Великої Британії на авіашоу в Торбеї — він назвав це "зондом, яким не керує людина". Пізніше того ж місяця він сфотографував те, що він назвав "інопланетною літаючою тарілкою" над гирлом річки Тейн.

Він сказав: "Без сумніву, ці кораблі мають або позаземне, або позапросторове походження. Ці кораблі не російські і не китайські, ними явно керують розумні органічні істоти. Вони явно не з цієї Землі, але з планети десь іще".

Фото: Джон Мунер/Pen News

Нагадаємо, 31 серпня в Болівії люди помітили "майже прозорого інопланетянина". Наразі провідні експерти країни з НЛО обговорюють автентичність знімка, який отримав у соцмережах назву "прибулець із Таріхи". Однак це не перший випадок, коли в цьому регіоні нібито спостерігається позаземна активність.

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