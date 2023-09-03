"Мене ніби вдарили по обличчю": жінка розірвала шлюб через прізвисько, яке їй дав чоловік

Дружина була в люті через те, як чоловік прозвав її в СМС-повідомленнях друзям. Вона зрозуміла, що він більше не цінує ні її, ні їхній шлюб.

Молода жінка зізналася, що розлучилася зі своїм чоловіком після того, як дізналася прізвисько, яке він дав їй у листуванні зі своїми друзям, пише Mamamia.

Жінка стверджує, що зрозуміла, що їй довелося піти від чоловіка, коли знайшла в його телефоні повідомлення з образливим для неї прізвиськом. В анонімному листі виданню вона написала: "З того моменту, як у нас народився син, для мого чоловіка нічого не змінилося. Він абсолютно не любив розповідати мені про свої плани".

Вона повідомила, що в їхньому шлюбі відбулися зміни, які вона називає "впертим небажанням говорити, коли він збирається брати участь у нашому житті". Але одного ранку, коли він був у душі, вона почула, як його телефон безперервно "дзвонить".

Жінка вирішила перевірити, чи немає чогось термінового, але натомість знайшла групове листування, в якому його товариші організовували "обговорення" минулої ночі. Її чоловік був відсутній до опівночі — імовірно пив і вранці пішов прямо в душ, не поговоривши ні з дружиною, ні з дитиною. Але не це її здивувало.

"Я не знала, що робити з його останнім повідомленням, яке свідчило: "Не думаю, що зможу прийти сьогодні ввечері. SWMBO скаже "ні". Я була спантеличена: що означає "SWMBO"? Ймовірно, він мав на увазі мене, але що воно означало? Я пішла у ванну з телефоном і запитала чоловіка, що означає "SWMBO". Він не злився, що я подивилася в його телефон. Його абсолютно не зворушила необхідність пояснювати мені послання. "Це означає "Та, Кому Треба Підкорятися", — сказав він недбало. У мене було таке відчуття, ніби мене вдарили по обличчю", — розповіла про свою ситуацію жінка.

Незважаючи на те, що пара була у шлюбі п'ять років і разом десять років, вони розлучилися.

"У цей момент я зрозуміла, що мені доведеться розлучитися з цими стосунками, оскільки чоловік більше не цінує мене. Я забрала дитину і наступного тижня пішла від чоловіка", — повідомила вона.

Нагадаємо, 1 вересня Фокус писав, що Періс Гілтон зворушливо звернулася до чоловіка. Світська левиця і бізнесмен Картер Реум відсвяткували 45 місяців свого одруження.

Також, 1 вересня повідомлялося, що в Туреччині натовп чоловіків ледь не вбив знахаря через "голі" сеанси з їхніми дружинами. Цілитель обіцяв клієнткам налагодити їхні шлюби і стосунки, а для цього просив їх роздягатися і торкався їх у різних місцях.