У NASA є план на випадок, якщо телескоп Джеймс Вебб знайде інопланетне життя

За словами докторки Мішель Таллер, незабаром Джеймс Вебб знайде планету, яка схожа на Землю. Можливо, вона розташована куди ближче, ніж усі думають.

У NASA є план на випадок, якщо космічний телескоп Джеймс Вебб виявить позаземне життя. Про це повідомила докторка Мішель Таллер виданню The Sun під час виставки Beyond the Light.

За її словами, NASA працює з SETI — групою проєктів, які займаються пошуком позаземного розуму.

"У нас були конференції про те, що станеться, якщо космічний телескоп Джеймс Вебб виявить атмосферу планети навколо іншої зірки і ми побачимо речі, які не виглядають природними", — сказала вона.

Таллер зазначила, що серед неприродних речей можуть бути ознаки забруднення повітря в атмосфері планети. Конкретну стратегію розкриття світу факту виявлення інопланетного життя науковиця не розкрила.

За словами журналістів, Таллер вірить, що інопланетяни існують. Поява доказів цьому — лише питання часу. Науковиця сподівається, що незабаром Джеймс Вебб знайде планету, яка схожа на Землю. Можливо, вона розташована куди ближче, ніж усі думають. Навіть у межах Сонячної системи.

"Телескоп Вебб здатний виявляти хімічні речовини і гази, які знаходяться на планетах навколо інших зірок", — сказала вона.

Таллер заявила, що мікробне життя можна знайти на Венері, Марсі або навіть на найбільшому супутнику Сатурна, Титані.

