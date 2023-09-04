Думав, що гриби: чоловік знайшов мишу, що "смикається", у замовленому супі (фото)

Сем Гейворд уже почав їсти свій обід, коли помітив, що в його грибному супі з локшиною щось ворушиться.

У Великій Британії 39-річний голодний чоловік жахнувся, коли, купивши суп зі свого улюбленого китайського ресторану, виявив, що в бульйоні плаває миша, яка "смикається". У ресторані заперечують, що це була їхня їжа. Про це пише Daily Express.

Сем Гейворд уже почав їсти свій обід, коли помітив, що в його грибному супі з локшиною щось ворушиться. Шокований чоловік почав знімати на камеру гризуна і зателефонував до ресторану, в якому його подруга Емілі замовила їжу на виніс.

"Вона зателефонувала мені та запитала, чи не хочу я чогось поїсти. Я відповів, що хочу картоплю в мундирі, але вона сказала, що хоче китайську їжу, і вибрала саме її. Я почав їсти, доїв приблизно три чверті або половину, а потім подумав: "Але ж це великий гриб, чи не так?". Гризун смикався. Я не фахівець із тварин, але він не міг бути живим. Перше, що я побачив, був хвіст, і це мене просто налякало", — розповів британець.

У ресторані заперечують, що це була їхня їжа Фото: SWNS

За словами Гейворда, після цього він провів близько 25 хвилин у туалеті, намагаючись викликати в себе нудоту, і стверджував, що, хоча в нього "досить міцний шлунок", це був "інший рівень". Емілі заплатила за їжу готівкою, а чека за їжу на виніс у них не було.

Чоловік також заявив, що китайський ресторан, назву якого він не називає, але в якому він є постійним клієнтом протягом майже 20 років, заперечує, що це була їхня їжа.

"Усе, чого я хотів, це щоб вони попросили вибачення — це просто принцип. Я не хотів, щоб вони сказали, що в мене тепер є безплатна китайська їжа на все життя. Я б цього не хотів", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що 16-річну дівчинку вбили через суперечку про кисло-солодкий соус. Наїма Ліггон і її знайома так сильно лаялися, що в один момент аргументом у суперечці став ніж. Дівчинці завдали два удари: у груди та в живіт.

Також стало відомо, що відвідувач виявив неприємне послання в чеку з ресторану. Як виявилося, "образливою" була назва коктейлю. Однак відвідувач прийняв послання на свій рахунок.