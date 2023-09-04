Настає Судний день: перше за 2000 років червоне теля виконає біблійне пророцтво (відео)

Народження тварини стане запорукою "привнесення у світ біблійної чистоти". Однак для багатьох її народження асоціюється з прийдешнім кінцем світу.

В Ізраїлі 2018 року вперше за дві тисячі років народилося червоне теля, яке вважають передвісником Апокаліпсиса. Тоді люди вірили, що ситуація відповідає біблійному пророцтву, яке стверджує, що це ознаменує "кінець днів". Про цю історію згадали в британському виданні The Mirror.

Ізраїльський науково-дослідний інститут Храму оголосив про народження теляти на своєму каналі в YouTube і повідомив, що його та його матір піддадуть "всебічному обстеженню", щоб визначити, "чи вільне воно від вад". У повідомленні йдеться, що вогненно-руде теля "несе в собі обіцянку відновити біблійну чистоту у світі".

Як у християнстві, так і в юдаїзмі телиці з таким забарвленням фігурують в оповідях про "кінець часів". Вважається, що народження і жертвопринесення повністю рудої корови передує будівництву Третього храму в Єрусалимі. В ортодоксальному іудаїзмі відновлення Храму відбудеться перед приходом єврейського Месії.

За телям стежили цілих три місяці, щоб упевнитися, що в нього немає жодних дефектів Фото: скриншот/YouTube

Видання зазначає, що було створено Інститут Храму та інші організації, метою яких є будівництво Третього Храму. Його, згідно з іудейською традицією, буде споруджено на Храмовій горі, де раніше стояли два інші храми. За словами пророків Ізраїлю, цей Храм стане духовним центром для єврейського народу і всього людства. Однак деякі богослови вважають, що він пов'язаний із "Судним днем" або "кінцем часів".

Директор Інституту Храму рабин Хаїн Річман вважає, що після народження червоної телиці настав час будувати Третій Храм. У відеоролику, розміщеному на каналі Інституту на YouTube, теля зображено разом зі своєю матір'ю. Досконала руда телиця зустрічається винятково рідко. У єврейських релігійних текстах говориться, що їх було всього дев'ять.

За телям стежили цілих три місяці, щоб упевнитися, що у нього немає жодних дефектів, адже в пророцтві йдеться про те, що корова має бути червоною "без вади".

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