Перукарка розповіла, що вважає "неповажним" у поведінці клієнтів (фото)

За словами стилістки Стефані, іноді клієнти приходять до неї і прямо кажуть, що спеціально не мили голову.

Стилістка Стефані Пластоу розповіла, що їй не подобається в поведінці своїх клієнтів. Так, жінка заявила, що йдеться про немите волосся, пише The Mirror.

Так, Стефані опублікувала у себе в TikTok нове відео, в якому показала жирне і сплутане волосся однієї з клієнток. У ролику перукарка повідомила, що вважає таку поведінку неповажною. За її словами, салон у такому разі має повне право скасувати сеанс.

За словами Стефані, іноді клієнти приходять до неї і прямо кажуть, що спеціально не мили голову.

"Я подумала, що прибережу це для тебе", — цитує Стефані деяких із них.

Вона зазначила, що не помити волосся перед прийомом у стиліста, все одно що не почистити зуби перед прийомом у стоматолога.

Претензії Стефані до клієнтів Фото: iconicfckinhair TikTok

Коментатори під відео Пластоу розділилися в думці. Деякі погодилися зі стилістом, інші — заявили, що в салонах їх спеціально просили не мити голову перед сеансом.

"Я згодна, що завжди треба мити голову перед тим, як піти в перукарню, тому що я не хочу, щоб хтось торкався мого жирного волосся", "Я зазвичай не мию його шампунем того дня або напередодні ввечері, тому що його миють знову, і теоретично це не здорово для волосся", "Я щиро думала, що тобі треба мити голову щоразу наперед, як напередодні ввечері", "Мені подобається, коли перукарі публікують такий контент, щоб люди знали, куди не варто звертатися", — написали коментатори.

Коментарі під відео Стефані Фото: Скриншот Коментарі під відео Стефані Фото: Скриншот

Також повідомлялося, що чоловік відмовився йти на побачення з дівчиною через "голе" вбрання. Так, він поскаржився, що його подружка обрала занадто відверту сукню для вечірки. Після того як вона відмовилася переодягнутися, він запросив на побачення іншу.

Ще нагадаємо, що багатодітна колишня черниця розповіла, чому пішла з монастиря. Американка жила в жіночому монастирі впродовж 5 років, де всім забороняли носити "обтислі штани" і використовувати тампони.