Найстаріша у світі курка, яка живе в розкоші, щодня вимагає незвичайний сніданок (фото)

Тварина досягла віку у 20 років і 272 дні, що вражає.

У США курка на прізвисько Арахіс побила світовий рекорд Гіннеса як найстаріша тварина у своєму роді. Попри важкий початок життя, тепер вона живе в розкоші, вимагаючи щодня дуже специфічний сніданок. Про це пише Daily Star.

Тварина досягла віку у 20 років і 272 дні, що вражає.

"Середня курка живе п'ять-вісім років, тож це досягнення. Арахіс — маленька нахабна курочка: якщо вона не отримає вранці свій чорничний йогурт, я обов'язково про це дізнаюся. Вона здорова і розпещена", — розповіла Washington Post її власниця, Марсі Паркер Дарвін.

Попри похилий вік, Арахіс не втрачає своєї індивідуальності. Можливо, зараз у курки й доволі безбідне існування, але її життя починалося зовсім не так.

Її кинула квочка ще до того, як вилупилася. Коли Дарвін, яка живе на фермі в штаті Мічиган (США), знайшла її яйце, вона вирішила, що воно протухло. Американка підібрала його і вже збиралася кинути його в ставок, щоб черепахи з'їли, коли почула зсередини скреготливий звук.

"Я обережно витягла її з яйця, а в руці у мене сиділо маленьке мокре пташеня", — згадує вона.

Жінка спробувала повернути курча квочці, але та не захотіла його приймати, і фермерка вирішила його виростити сама Фото: Guinness World Records

Дарвін спробувала повернути курча квочці, але та не захотіла його приймати, і фермерка вирішила його виростити сама. Вона принесла його в дім, тримала під лампою, вчила їсти та пити, а через маленький розмір назвала Арахісом.

Минув майже 21 рік, а курка все ще живе в тій самій вітальні й прекрасно уживається з іншими тваринами американки, включно з кішками та собаками. Дарвін розповіла, що намагалася залишити Арахіса на вулиці, але курча відмовилося. Тепер курка любить сидіти на колінах у своєї господині та навіть дивиться з нею телевізор.

Видання зазначає, що Арахіс лише на два роки молодший за найстарішу курку в історії — Маффі, якій було 23 роки й 152 дні, коли вона померла 2011 року.

Раніше Фокус повідомляв, що перше за 2000 років червоне теля виконає давнє пророцтво. Народження тварини стане запорукою "привнесення у світ біблійної чистоти". Однак для багатьох його народження асоціюється з прийдешнім кінцем світу.

Також стало відомо, що чоловік катався містом із величезним биком усередині машини. Видовище налякало автомобілістів. Люди боялися, що такий спосіб перевезення може бути небезпечним для учасників дорожнього руху.