Ніхто й не помітив: у Китаї жінка зубами вкрала iPhone з магазину (фото)

Спочатку дівчина здавалася звичайною покупчинею та розглядала техніку. Після затримання вона розповіла поліції, що дійсно хотіла купити телефон у законний спосіб, але їй не вистачило грошей.

Жінці в Китаї вдалося вкрасти новенький iPhone за 700 фунтів (32 тисячі гривень, — ред.) за допомогою одних лише зубів. Про це повідомляє Mirror 6 вересня.

Сталося це в місті Фуцзянь (Південно-Східний Китай). На опублікованих кадрах можна побачити відвідувачку магазину Apple Store. Вона вельми незвичайним способом вирішила вкрасти iPhone.

У Китаї жінка вирішила вкрасти iPhone за допомогою зубів Фото: Скриншот

Жінка, яку ідентифікували як "Цю", спочатку здавалася звичайною покупчинею. Вона уважно оглянула MacBook, після чого підійшла до стенда з телефонами.

"Лише за кілька хвилин вона робить незбагненне: бере телефон, підносить його до рота і починає жувати протиугінний дріт, зроблений із міцних металевих волокон", — ідеться в повідомленні.

На подив, їй вдається від'єднати телефон від "сигналізації", і він раптово опинився у неї в сумочці.

Відвідувачка покинула магазин без будь-яких проблем з охороною, ніхто спочатку і не помітив зникнення смартфона, попри сигналізацію, що спрацювала.

Співробітники магазину виявили цей факт пізніше і відразу ж викликали поліцію. Правоохоронці переглянули кадри з камери відеоспостереження і через кілька годин затримали її.

"Цю" розповіла, що спочатку хотіла купити телефон за гроші, але коли їй не вистачило грошей — вирішила вкрасти iPhone. Зараз вона перебуває під вартою, а розслідування дивного злочину триває.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що в Індії спіймали батьків, які продали дитину заради iPhone. За даними поліції, після молодшого малюка подружжя хотіло продати ще й семирічну доньку, але їм завадили сусіди.