Це зруйнувало її життя: дівчина зробила ДНК-тест і була приголомшена результатом

Дівчина та її брат заради розваги зробили ДНК-тест і дізналися, що мати зраджувала їхнього батька. З'ясувалося, що її біологічним батьком є давній друг родини.

Усе життя жінки перевернулося з ніг на голову після того, як аналіз ДНК розкрив давню таємницю її матері. Вони з братом заради розваги взяли вдома набори для тестування ДНК і вирішили провести експеримент. Але вони ніколи не очікували дізнатися таку гірку правду про свою сім'ю і про те, як їхня мама брехала їм в обличчя все своє життя. Про це повідомляє видання Мirror.

"Результат тесту ДНК зіпсував мені життя. Усе почалося, коли мій старший брат і його давня подруга розірвали стосунки", — розповіла дівчина.

За словами британки, її батьки не спромоглися розрадити її брата після важкого розриву стосунків, а натомість вони лише лаяли його і звинувачували.

"Усе, що вони зробили, це скаржилися, як це зруйнувало їх і їхні шанси мати онуків. Це навіть не найгірше, що вони зробили", — додала вона.

Тієї ночі брат і сестра вирішили пройти тести ДНК, які вони отримали в подарунок, але відчули найбільший шок, коли були отримані результати.

Як розповідає дівчина, мама була категорично проти, щоб вона здавала тест ДНК, але діти не послухалися її і пішли на експеримент разом.

Як виявилося, результати показали, що її біологічний батько був давнім другом моїх батьків.

"У глибині душі я сподівалася, що це неправда. Отже, мій батько не мій біологічний батько, мій брат — мій зведений брат. І моя мати все це приховувала. Я не можу з усім цим впоратися".

Засмучена жінка звернулася в соціальні мережі, щоб поділитися своїм душевним болем і запитати користувачів, як їй слід справлятися з цією ситуацією надалі.

У відповідь один із користувачів сказав: "Це не обов'язково має зруйнувати ваше життя. Звичайно, це трохи приголомшує, але це просто ваше нове життя. Ви можете сказати мамі, що ви все знаєте. Сім'я — це ті люди, з якими ми хочемо проводити своє життя. Якщо ви любите їх як сім'ю і ставитеся до них як до сім'ї, тоді вони — сім'я".

Нагадаємо, що жінка приховувала від свого чоловіка результати ДНК, бо вони видають секрет із підліткового віку. Як виявилося, її перша шкільна "інтрижка" і був батьком її дитини, а ніяк не її законний чоловік.

Раніше повідомлялося, що в Британії близнюки заради розваги принесли додому сімейний набір ДНК і викрили власну матір у зраді.