"Тривають 20-й день": у Чорногорії відбуваються змагання з ліні (відео)

Учасники одночасно лягли на покривала та матраци. Переможцем же стане той, хто пролежить якомога довше. Вони можуть користуватися смартфонами і планшетами, але при цьому не повинні спати.

У Чорногорії в курортному селищі Брезна вже двадцятий день відбуваються щорічні змагання, на яких семеро учасників борються за заповітне звання "Найледачішого громадянина". Переможець отримає грошову винагороду, повідомляє CNN.

Змагання стартували в Чорногорії кілька днів тому: учасники одночасно лягли на покривала та матраци. Переможцем же стає той, хто пролежить на покривалі якомога довше.

Минулого року на таких змаганнях було встановлено рекорд. Тоді переможець пролежав 117 годин (майже 5 діб — ред.). Цього ж року учасники перейшли до 20-го дня. Вони заявили, що сповнені рішучості продовжувати боротьбу.

Організатор конкурсу Радоня Благоєвич розповіла, що семеро учасників, які залишилися, з двадцяти одного на старті, досі лежать без сну 463 години.

"Усі ми почуваємося добре, відмінно, проблем зі здоров'ям немає, нас балують, залишається тільки лежати", — сказала 38-річна чемпіонка 2021 року Дубравка Аксіч.

23-річний Філіп Кнежевич, який уперше бере участь у конкурсі з північного міста Мойковац, сказав, що впевнений у перемозі та отриманні призу в 1000 євро (1070 доларів США).

"У нас тут є все, що нам потрібно, компанія чудова, час летить швидко", — сказав він.

Змагання з ліні: які умови для учасників

Конкурс був запущений в адріатичній країні 12 років тому, щоб висміяти популярний міф, який називає чорногорців ледачими, розповіла Радоня Благоєвич.

Спати, стояти або сидіти не можна, це вважаються порушенням правил і підставою для негайної дискваліфікації. Однак їм дозволяється кожні вісім годин виділяти 10 хвилин на те, щоб сходити в туалет. Також вони можуть читати і використовувати мобільні телефони та ноутбуки.

Нагадаємо, що в Австрії чоловік забрався на вершину 10-метрового трампліну для стрибків у воду, але з переляку не зміг ні стрибнути, ні спуститися. На допомогу прийшов рятувальник — він штовхнув ногою чоловіка у воду.