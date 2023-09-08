"Дратівлива звичка": працівниця McDonald's поділилась, чому ігнорує клієнтів (відео)

Австралійка працює на McDrive та іноді свідомо не приймає замовлення автомобілістів. Її думка викликала дискусії у соцмережах — одні підтримують дівчину, а інші вважають її нечемною.

Співробітниця McDonald's розповіла, що навмисно ігнорує клієнтів через одну "дратівливу" звичку. Деталями поділились у виданні Mirror.

McDonald's drive — порятунок для автомобілістів, які зголодніли у тривалій подорожі або просто не хочуть витрачати додатковий час на відвідування ресторану. Водії роблять та забирають свої замовлення, не виходячи з машин. Проте перекус не буде швидким, якщо працівниця фастфуду ігноруватиме клієнтів.

Працівниця мережі, яка проживає у Австралії, розповіла, що змушує людей очікувати на можливість зробити замовлення та сумніватися, чи є на місці співробітник. Все це відбувається через одну звичку, яка дратує дівчину. Вона закликала інших через соцмережі так не робити.

Співробітницю фастфуду дратує, коли нетерплячі клієнти, тільки заїхавши в автопроїзд, кричать "привіт". Попри критику у соцмережах через "грубість", її слова знайшли підтримку серед колег.

Дівчина опублікувала відео у TikTok з підписом, що не можна ігнорувати машину в проїзді лише через передчасний "привіт". На кадрах вона показує пальцями "L" — знак невдахи — та виглядає самовдоволеною. Очевидно, насправді вона думає протилежне.

У коментарях думки розділились. Один користувач зазначив, що люди вітаються, коли чекають вже деякий час. Авторка відео відповіла, що "це дозволено" і в такому разі клієнти "можуть щось сказати". Однак знайшлися люди, які розкритикували дівчину.

"Як щодо того, щоб просто сказати: "Зачекайте, я зараз". Я вітаюся, бо не знаю, чи знають вони, що я там", — написав один з коментаторів.

Інший агресивно підкреслив, що робота співробітниці McDonald's — це приймати замовлення. Водночас колеги австралійки підтримали її. Один з працівників поскаржився, що нерідко після швидкого привітання запитує у людей, що вони хочуть замовити, а ті ще не вирішили.

Нагадаємо, стюардеса залишила роботу своєї мрії, щоб працювати у McDonald’s. Вона розповіла, чому пішла з Ryanair, та викликала співчуття у користувачів соцмереж.

Китаянка протягом трьох років отримувала зарплатню, хоча не працювала. Вона обіймала одночасно 16 посад, реалізовуючи шахрайську схему.