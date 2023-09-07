Залишила "роботу мрії", щоб влаштуватися в McDonald's: що змусило піти ексстюардесу

Дівчина працювала в мережі фастфуду під час пандемії Covid-19, але після її завершення вирішила будувати кар’єру бортпровідниці. Вже на етапі підготовки вона зрозуміла, що буде змушена відмовитися від своєї мрії.

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Дівчина відмовилася від роботи бортпровідниці, про яку мріяла, та пішла працювати в мережу фастфуду McDonald’s. Деталями поділилися у виданні Express 7 вересня.

Сафрон Лашкович ухвалила рішення звільнитися з "роботи мрії" через те, що робота у сфері харчування дає їй більше вільного часу та грошей. Вона зазначила, що тепер переживає менше стресу та може приділяти час як родині, так і власному розвитку. Раніше дівчина працювала стюардесою в компанії Ryanair.

Попри те, що кар’єрні зміни сталися в житті Лашкович нещодавно, її досвід роботи в McDonald’s вже відносно великий. Вона працювала в мережі під час пандемії Covid-19 — до того, як стала стюардесою.

"Я почала працювати в McDonald’s у грудні 2020 року під час Covid. Мені не було чим зайнятися, тому що ми були в карантині", — пояснила дівчина.

Однак після того, як через півтора року обмеження зняли, Лашкович вирішила слідувати за мрією та стати бортпровідницею. Вже під час підготовки вона зрозуміла, що йде на значні фінансові жертви.

"Я зрозуміла, що заробляю не так багато, як раніше, тому вирішила повернутися до McDonald’s на неповний робочий день у жовтні 2022 року", — розповіла ексстюардеса.

Деякий час вона поєднувала основну роботу зі змінами у ресторані, щоб збільшити дохід. Згодом дівчина наважилась залишити професію, про яку колись мріяла, та повністю перейти у McDonald’s.

За останні три роки Лашкович встигла попрацювати в трьох різних закладах мережі. Вона жартує, що має сміятися, аби не плакати. У соцмережах їй співчувають інші користувачі, бажаючи займатися тим, що більше до душі.

"Люди не розуміють, як погано платять бортпровідникам", — зазначив один із коментаторів, змушений поєднувати роботу стюарда зі змінами в магазині.

Нагадаємо, дівчина з Австралії змогла заробляти додатково 500 фунтів стерлінгів за місяць. Для цього вона здає в оренду половину матраца, на якому спить.

Досвідчений пілот поділився трюком, який допоміг йому заспокоїтися під час "найгіршої" турбулентності в його житті. Для цього потрібна лише пляшка води.