Один трюк допоміг досвідченому пілоту подолати "найгіршу турбулентність" у його житті (відео)

Чоловік летів із дружиною на відпочинок, коли літак почало трясти. На відміну від обраниці він не злякався, адже знав прості кроки, які допомагають заспокоїтися та впевнитися у своїй безпеці.

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Знаменитий пілот показав трюк із пляшкою води, який допомагає переживати сильну турбулентність під час польоту. Деталями поділилися у виданні Mirror.

Немало людей бояться літати, і радість від захопливої подорожі їм може зіпсувати страх авіакатастрофи. Причиною для тривоги в багатьох випадках стає турбулентність. Насправді це лише зміна повітря навколо літака, але вона може спричинити його тряску та цим налякати. Проте 33-річний австралійський пілот Джиммі Ніколсон переконаний, що хвилюватися не варто.

Нещодавно Ніколсон опублікував відео з польоту на острів Менорка в Іспанії. Він не займав звичне для себе місце в кабіні, адже летів як пасажир на медовий місяць зі свою коханою Голлі. Рейс зазнав турбулентності, й на відміну від спокійного пілота, його 29-річна дружина здавалася скам’янілою.

Парі не пощастило сидіти в задній частині літака, де турбулентність відчувається найбільше. Ніколсон зазначив, що пережив, імовірно, найгіршу тряску у своєму житті. Він додав, що насправді керує цим типом літака як пілот, тому впевнений, що перейматися немає про що.

Пілот дав поради, які можуть допомогти пасажирам впоратися із сильною турбулентністю. Зокрема, те, що людині нічого не загрожує, може дати зрозуміти звичайна пляшка з водою.

Спочатку Ніколсон підкреслив, що турбулентність — це цілком нормально, і "літак не впаде з неба". Потім він перевернув напівпорожню пляшку та показав, як повільно перетікає вода. Це особливо помітно на контрасті з активною тряскою. Також пілот порадив активно дихати й дивитися у вікно.

"Можуть бути широкомасштабні шторми, тому їм просто потрібно вибрати шлях найменшого опору. Пройдіть через це. Зокрема, немає про що хвилюватися. Літаки побудовані, щоб протистояти набагато гіршому. Очевидно, це не весело, але цілком добре", — сказав він.

Нагадаємо, у США скасували рейс через діарею одного з пасажирів. Літак перебував на висоті приблизно 11 кілометрів, коли екіпаж вирішив його посадити.

Також у США чоловік сам викликав поліцію через те, що сів нетверезим за кермо та їхав по зустрічній смузі. Він був переконаний, що порушником є водій машини, яка рухалася на зустріч по тій же смузі.