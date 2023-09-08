7-секундний тест на IQ: як оцінити рівень інтелекту за допомогою ілюзії з пандою (фото)

Щоб провести самодіагностику власного IQ, можна скористатись надкоротким тестом. Достатньо подивитись на деяке зображення, засікти час і зробити висновок.

Якщо людина з нерозвинутим інтелектом спробує взятись до тесту з пандою, її навряд чи чекає успіх, впевнені розробники завдання. Маючи високий рівень IQ, можна вирішити завдання швидше, ніж інші. Втім, якщо навичок не вистачає, що можна потренуватись на оптичних ілюзіях, колекцію яких зібрав Фокус. Охочі ж можуть випробувати себе на новому тесті, який запропонувало видання Mirror.

У матеріалі Mirror вказано, що нова оптична ілюзія-випробування — це світлина з кількома сотнями людських облич і однією пандою. Виконуючи завдання, людина одночасно тренує спостережливість та вимірює рівень інтелектуального розвитку. Наголошують, що регулярне виконання таких вправ покращує когнітивні здібності. Також попереджають, що завдання дійсно "гострить мозок".

Суть тесту: уважно глянути на фото з великої кількістю найрізноманітніших людських облич і знайти серед них голову панди. Засікти час, скільки секунд (чи хвилин?) займе це завдання.

Тест IQ з пандою Фото: Daily Mirror

Якщо людина виконала тест за менш ніж 7 секунд — вона геніальна, пише Mirror.

Якщо менш як за 10 секунд, то має високий рівень інтелекту.

Якщо результат не настільки позитивний, то, схоже, потрібно потренуватись на чомусь іншому.

Психологічні тести як оптичні ілюзії: деталі

У мережі можна знайти інформацію про шість видів оптичних ілюзій, якими людина, за потреби та бажання, може себе випробувати. Зокрема, називають ілюзії геометричні, неоднозначні, ілюзії руху, кольорові, тактильні, когнітивні. Усі вони спрямовані на те, щоб спробувати ввести в оману мозок і примусити його краще працювати.

Між тим, якщо результати не вражають, можна потренуватись. Наприклад, виконати наступні завдання:

знайти за менш як 15 секунд п'ять об'єктів — кажана, качку, метелика, моркву та повітряну кульку;

знайти 12 тварин на малюнку — лева, кішку, вовка, кита, коня, сову, лисицю, мавпу, слона, черепаху, ведмедя, жирафа (також можна зробити певні висновки залежно від того, кого побачили першим);

побачити жіноче обличчя між білими та чорними лініями за менш як 10 секунд.

Фото: Daily Mirror

Нагадуємо, вчені підтвердили, що інтелект дійсно допомагає заробляти гроші. При цьому застерегли, що правило діє лише до певного розміру заробітку. Тим часом психологи розібрались, чому поруч з деякими людьми почуваєшся некомфортно. Зокрема, стверджують: є три типи характеру, від яких варто триматись якомога далі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.