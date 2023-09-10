Сильвестр Сталлоне відвідав Ватикан і викликав Папу Римського на "двобій" (відео)

Понтифік зізнався Сталлоне, що виріс на його фільмах і є його фанатом.

Відомий голівудський 77-річний актор, продюсер і режисер Сильвестр Сталлоне відвідав Ватикан. Там він дзнався, що Папа Римський є його великим шанувальником. Про це пише Deadline.

Сталлоне разом з його дружиною, доньками та братом представили Понтифіку під час зустрічі.

Сталлоне почав зустріч, сказав: "Велике спасибі, що приділили час у свій напружений день. Ми дуже цінуємо це".

Папа відповів: "Для мене це честь. "Ми виросли на ваших фільмах".

Сталлоне був явно здивований таким зізнанням і відповів: "Ну, я теж маю честь", а потім підняв кулаки й розрізав повітря, сказавши: "Готові? Ми боксуємо".

Папа підтримав жарт актора, підняв кулаки і зробив удар в повітрі.

Раніше повідомлялося, що Сильвестр Сталоне з'явився на публіці з дружиною після скасованого розлучення. 76-річний актор та його 54-річна дружина Дженніфер Флавін продемонстрували всьому світу, що зуміли подолати сімейну кризу і передумали розлучатися.

Раніше повідомлялося, що Сильвестр Сталлоне пише повідомлення бойфрендам своїх доньок. 76-річний американський актор Сильвестр Сталлоне допомагає своїм донькам у "сердечних справах", пишучи їхнім бойфрендам повідомлення про розставання.