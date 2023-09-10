Чоловік помер внаслідок укусу змії після того, як відірвав рептилію від ноги друга

Перехожі зробили серцево-легеневу реанімацію, а медики боролися за його життя близько 30 хвилин.

У Північному Квінсленді (Австралія) чоловік помер після того, як його, ймовірно, вкусила коричнева змія, коли він намагався змотати її з ноги свого друга. Про це інформує ABC.

Друзі перебували в державній школі Кумала на святкуванні 100-річчя школи. Згодом відбувся трагічний інцидент, коли змія обвилася навколо ноги одного з них. Згодом вона вкусила іншого чоловіка, коли той допомагав її зняти.

Служба швидкої допомоги не знає виду рептилії, яка спромоглася на смертельну атаку. Зі слів медиків, симптоми вказують на коричневу змію. Клер Бертеншоу, виконувачка обов'язків заступника комісара служби швидкої допомоги Квінсленда з операцій на півдні, зазначила, що чоловіка, ймовірно, вкусили за руку.

"Люди, що проходили повз, зробили серцево-легеневу реанімацію, коли чоловік втратив свідомість", – зазначила вона.

У чоловіка, який схопив змію, була зупинка серця, коли на місце прибули медики. Вони провели серцево-легеневу реанімацію та використали дефібрилятор. Медики працювали над реанімацією чоловіка, у якого стався серцевий колапс, щонайменше 30 хвилин. Все ж врятувати його не вдалося.

Інший чоловік, якому було 65 років, був доставлений до лікарні Mackay Base Hospital. Він перебуває в стабільному стані.

Влада не впевнена щодо виду змії, яка заподіяла лихо. У центральному Квінсленді зустрічається сім видів отруйних змій, включно з дуже отруйною східною бурою змією та прибережним тайпаном. Як вважає Клер Бертеншоу, з огляду на симптоми, які були у пацієнта, і серцевий колапс, радше за все, це була коричнева змія.

Нагадаємо, у червні чоловіка у вбиральні ледве не вполював 10-кілограмовий пітон. Змія перетнула дорогу, а потім піднялася по стіні на дерево, гілки якого звисали над дахом будинку, прокравшись до ванної кімнати.