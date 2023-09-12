Наздогнав отруйний газ: мільярдера знайдено мертвим разом із дружиною в розкішному особняку (фото)

Нерухомість подружжя було однією з найдорожчих у приватному секторі, а сам бізнесмен вважався дев'ятою найбагатшою людиною в Бразилії.

64-річний бразильський мільярдер і колишній банкір Хосе Безерра де Менезес Нето, який входить до списку Forbes, 64-річний бразильський мільярдер і колишній банкір, був знайдений мертвим разом із дружиною і собакою у своєму розкішному маєтку на березі моря після того, як, імовірно, стався витік газу, що отруїв пару. Про це пише Daily Star.

Їх виявив 27-річний син Родріго Пассос Безерра де Менезес, який на момент смерті подружжя перебував удома разом із кількома іншими членами сім'ї. Передбачається, що Лусіана і Хосе загинули через скупчення газу на верхніх поверхах будинку. Представник поліції заявив, що причиною смерті був витік газу, спричинений обладнанням, що використовується для обігріву інших приміщень будівлі.

Для підтвердження факту витоку ще потрібна технічна експертиза, але співробітники поліції припустили, що це може бути розрив труби відводу відпрацьованого газу, унаслідок чого отруйний дим не було відкачано з будинку. Замість цього вони потрапили в спальню Хосе і Лусіани, яких виявили мертвими 9 вересня.

Представник поліції заявив, що причиною смерті був витік газу Фото: иисус

Видання зазначає, що нерухомість подружжя була однією з найдорожчих у приватному секторі, а сам Безерра значився дев'ятою найбагатшою людиною в Бразилії. Статки 64-річного бізнесмена становили 1,55 млрд бразильських реалів, що еквівалентно понад 310 млн доларів США. Хосе, банкір, був сином полковника Умберто Безерри, федерального депутата і мера міста Жуазейру-ду-Норті в 1960-х роках.

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