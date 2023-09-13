У Чорногорії виявили тунель до складу суду, де зберігаються вилучені наркотики (фото)

За інформацією правоохоронців, на цьому складі суду зберігаються докази в поточних справах, а також велика кількість конфіскованих наркотичних речовин, із яких близько двох тонн кокаїну та сім тонн марихуани.

Поліція Чорногорії заявила 12 вересня, що почала розслідування після того, як було виявлено підземний тунель, що з'єднує житловий будинок із прилеглим складом суду, де зберігаються вилучені наркотики й інші докази злочинів, повідомляє RTCG.

"Тунель було виявлено в понеділок у Вищому суді Подгориці, столиці Чорногорії, який розглядає різні важливі кримінальні справи", — повідомив міністр внутрішніх справ країни Філіп Аджич.

За словами правоохоронців, залишається незрозумілим, чому тунель було вирито. На цьому складі суду зберігаються докази в поточних справах, а також велика кількість конфіскованих наркотиків, із яких близько двох тонн кокаїну та сім тонн марихуани.

"Це була добре спланована й організована акція, яку готували не один місяць", — сказав Аджич, додавши, що будинок, від якого починається підземний тунель, був зданий в оренду кілька місяців тому. Поліція вважає, що первісний власник не має стосунку до цієї справи.

Будинок на вулиці Негошева, з якого було прорито тунель Фото: RTCG

Отвір у тунелі будівлі суду було виявлено в "добре захованому" місці всередині будинку на вулиці Негошева, повідомив голова суду Борис Савич. За його словами, злочинці місяцями копали фундамент будівлі, щоб проникнути всередину.

"Ми виявили на складі потривожені речі, але майже нічого не зникло", — сказав Савич.

Голова суду повідомив, що викопана яма була недалеко від приміщення, куди доставляють і де утримують підсудних перед входом до зали суду. З цієї причини він згадав про риття тунелю як про можливу підготовку до спроби втечі одного з обвинувачених.

Чорногорія, невелика держава-член НАТО на Адріатичному морі, взяла на себе зобов'язання боротися зі злочинністю й корупцією, прагнучи вступити до Європейського Союзу. Її вважали одним із основних маршрутів контрабанди наркотиків у Західну Європу.

Раніше, Фокус писав, що ув'язнений прорив тунель, але не намагався втекти. У США ув'язнений Кавіан Томас проробив отвір у душовій стіні з бетону та металу, щоб дістатися до сусіднього блоку камер і вдарити ножем свого сусіда по камері Дерондні Рассела.