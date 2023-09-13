Здивувала медиків: мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу

Імовірно, тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

У Бангладеші здивовані медики тричі допомогли мавпі, яка опинилася біля лікарні. Про це пише Dhaka Tribune.

Тварина з'явилася в медичному комплексі Sitakunda Upazila в місті Чіттагонг після того, як дістала травми, імовірно спричинені сидінням на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Доктор Нуруддін Рашед, лікар медичного комплексу Sitakunda Upazila, сказав, що побачив тварину з ранами, яка сиділа на ґанку лікарні, коли збирався йти з роботи. Він перев'язав мавпі рани й вона покинула лікарню. Однак незабаром тварина знову повернулася і їй змінили пов'язки.

"Тварина, мабуть, відчувала біль, і деякі рани на спині почали гнити. Це могло статися через ураження електричним струмом під час сидіння на лініях електропередач", — сказав лікар.

Тварина з'явилася в медичному комплексі Sitakunda Upazila Фото: Google Maps

Простеживши за станом свого пацієнта, лікар виявив, що він сидить на гілці дерева недалеко від лікарні. Але, на жаль, після третього втручання лікарів і п'ятиденного лікування мавпа померла. Її було поховано під охороною Департаменту управління дикою природою та охорони природи.

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